社論》連美國都受到威脅的中國崛起

美國川普政府計畫週一公布國家安全戰略，強調對美國的安全威脅，主要來自中國和俄羅斯兩個「修正主義強權」，尤其中國遂行「經濟進犯」（economic aggression），挑戰以規則、法治為基礎的世界經濟秩序。（法新社）

美國川普政府計畫週一公布國家安全戰略，強調對美國的安全威脅，主要來自中國和俄羅斯兩個「修正主義強權」，尤其中國遂行「經濟進犯」（economic aggression），挑戰以規則、法治為基礎的世界經濟秩序。有鑑於此，美國將與中、俄進行「競爭性的接觸」，把國家經濟繁榮列為國家利益。川普這一國安戰略，把競選承諾落實於政策治理，是其安全外交政策邁向務實的起步，我國自應嚴肅並密切關注這一趨勢，並有所借鏡。

川普政府的國安戰略，凸顯了一項具體事實︰中國具侵略性的經濟與軍事崛起，不但周邊國家不安，連美國也受到威脅。

對照最近幾件國際事例看，事實就更明顯。就在昨天，中國空軍飛機不但繼續侵擾我國，還經日本及南韓防空識別區，首度飛越日韓之間的對馬海峽。

上週，南韓總統文在寅訪問中國，發生南韓記者被中國安全人員毆打事件，引起南韓反對黨及輿論極大反感，認為事件是「亞洲巨人對弱小鄰國態度的縮影」。最大報《朝鮮日報》以社論批評，中國對文在寅輕蔑和隨行記者動私刑，顯示了「中國夢」的本質；「首爾的卑躬屈膝」固難辭其咎，「中國的傲慢」亦有以致之。

本月初，澳洲政府宣布，將制定新法，明文禁止外國政治獻金，並擴大間諜罪定義，以防止外來勢力影響國內政治。在中國自行「對號入座」而引發雙邊關係爭端後，澳洲總理滕博爾甚至以華語「澳洲人民站起來（了）！」回嗆中國。反對黨參議員鄧森被踢爆接受中國商人獻金，無視澳洲國家利益，支持中國的南海政策，十二日引咎辭去參議員職務。

整體而言，美國的國安戰略，有如白宮國家安全顧問麥馬斯特所指出，有四個優先：保護國土安全，推動和保障美國安全，以實力獲得和平，並擴大美國影響力。針對中國的威脅，商界出身的川普，顯然國安戰略也從經貿著手，強調公平互惠貿易、經濟實力、經濟競爭，以及瞄準美國而來的經濟戰，也將改革鬆綁經濟法令。

從經貿角度因應中國威脅，有其道理。中國近三十年的崛起，是以國家之力，挾其龐大人口紅利、低廉土地成本、破壞環境，吸引包括台灣在內的外來資金及技術，加上數據造假、傾銷、補貼、仿冒、竊取、侵犯智財權等手段。一俟經濟崛起，再以市場規模商機迫使西方大廠商，在科技移轉及網際網路控制等配合；並以累積的財富挹注軍費，加速擴軍。

它充分利用先進國家的市場開放與自由貿易，本身卻不遵守市場規則，在金融及科技市場准入尤多管制。這樣的經濟崛起，美國不免對它一年有四、五千億美元貿易逆差；而最近它以自由貿易守護者自居，廣為推銷「中國模式」，實荒謬至極。

美國的中國政策讓自己嚐到惡果。當年為了制衡蘇聯，從尼克森總統開始聯中制蘇，蘇聯雖然解體，但近半世紀後，川普的國安戰略把中國及後蘇聯的俄國當主要威脅；中國不但在亞、非、美等大洲，也在國際組織及規則訂定場合，多方挑戰美國並亟思取而代之，顯示美國扶植中國，賠了夫人又折兵，至為失策。

曾任川普首席策士的巴農，近日在日本提出警告，過去二十五年，美國及其盟友在戰略上無所作為，讓中國鑽民主制度的漏洞，縱容中國按自己的牌理出牌，美國扮演了推波助瀾角色。面對中國「令人恐懼、厚顏無恥和全球性的野心」，延續過去的姑息政策非常危險，現今是美國及盟國共同遏制中國野心和霸權的關鍵期。巴農這番警告，義正詞嚴，雖已不在其位，與川普的國安戰略對照，相當程度仍可反映川普和他智囊對中國的看法。

台灣身為中國首要併吞對象，自有我們自己的國安戰略，而以有效遏阻中國滲透及武力侵犯為目標。同時，川普政府所強調的「以實力獲得和平」，也值得我國借鏡。所謂實力，一是軍力，一是經濟力；而經濟力尤為根本。台灣原以經濟立國，但因產業經濟走向失誤，大膽西進以致陷入如今的困境，甚至把中國的經濟進犯當「讓利」。完全執政的民進黨，全力促使經濟活絡，應是執政的最優先工作。