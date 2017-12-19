自由廣場》誰像馬英九那麼好命

◎ 邱炳進

台灣的政治人物，沒有一個人像馬英九那麼好命！碰到案子，有「余文們」替他擋子彈，就算被起訴了，又有一批「蔡守訓們」新創司法名詞替他脫罪，還有年輕的唐姓法官，更為了馬英九而扮演起大法官角色呢！

大巨蛋案、美河市案，馬英九當家時的台北市政府，宛如是慈善團體，媒體質疑他對財團優惠有加。擔任國民黨黨主席，又頻賣黨產，三中案、國發院案，甚至還在打官司的中華開放醫院，也被質疑涉嫌賤賣。

如今，北檢對三中案積極偵辦，並掌握對馬不利的錄音證據，就引起馬極大的反彈，告發北檢檢察長、主任檢察官二人洩密，又到最高檢察署、高檢署聲請將三中等案移轉管轄。

回想一下，馬當總統時，是如何打擊昔日在特別費案起訴他的侯寬仁檢察官？再回想，為了要入罪阿扁，特偵組是如何違反正當法律程序？到了審判庭，甚至中途換法官，狀似非把主張台灣中國、一邊一國的陳前總統入獄不可！

馬英九是否有圖利財團、背信，真相必須查明，北檢只是稍微積極偵辦而已，馬就氣急敗壞的東告西告，又要聲請移轉管轄，難道他還以為法院是國民黨開的？馬前總統如果覺得北檢對他不公，那對他執政時司法追殺陳前總統的行徑，難道沒有一絲悔意？

（作者為退休教師，台北市民）