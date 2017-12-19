自由廣場》（北社評論）北檢南檢 誰不如誰

◎ 黃帝穎

前總統馬英九不滿北檢偵辦三中案，嗆聲「北檢不如南檢」，日前更大動作對北檢檢察長邢泰釗提告洩密罪，並聲請「移轉管轄」。姑且不論沒有證據顯示邢泰釗洩密，馬濫告應有的誣告罪嫌，僅檢驗馬英九聲請「移轉管轄」的政治手段，與當年李全教三度聲請「法官迴避」非常相似；而就偵查手段為觀察，北檢辦馬英九確實不如南檢辦李全教。

南檢偵辦與馬同屬國民黨籍的前台南市議長李全教賄選案，檢察官帶隊到機場攔阻被告出境，偵訊後隨即聲押；比較北檢偵辦馬案相對客氣，只對馬的同案被告張哲琛及汪海清限制出境，並未對馬有任何強制處分。

更值得比較的是，李全教當年也反告南檢檢察官蔡麗宜侮辱公署，隨後在當選無效之訴案聲請「法官迴避」，但法院三度駁回李全教聲請；馬同樣反告北檢檢察長邢泰釗洩密，檢方高層是否支持北檢「獨立辦案」仍屬未知。兩相比較，北檢恐真不如南檢。

事實上，馬英九不惜冒著誣告邢檢察長的風險，求在政治上召喚檢察總長顏大和發揮「檢察一體」，聲請移轉管轄，但依據刑事訴訟法第二章「法院之管轄」及同法第十六條有關檢察官偵查準用之規定，被告馬英九聲請移轉管轄毫無根據可言。又查「審核移轉管轄應行注意事項」就各地方法院及各檢察署移轉管轄相關規定，馬英九完全不符移轉管轄要件。

馬英九告邢泰釗，雖在法律上不符合移轉管轄要件，但馬在政治上，或可將三中案「轉移焦點」為馬與北檢的私怨，或是能尋得檢察總長或高檢署伸出「政治援手」，為馬干預北檢的「獨立辦案」。但如果真發生政治效果，馬不只傷害基層檢察官獨立辦案的執法信念，更將重傷我國得來不易的法治價值，台灣人民不會原諒。

簡單來說，北檢若無法強硬執法，以如同南檢偵辦李全教的堅定立場偵辦馬案，同時堅持「獨立辦案」，抗拒上級檢察署可能的政治干預，恐真坐實馬的「北檢不如南檢」之譏。

（作者為律師，北社副社長）