首爾經驗：節電是改善空污捷徑

◎ 蘇勳璧

國際能源總署統計，二○一四年台灣二氧化碳排放量排名全球第廿一，人均排放量排名第十九(https://www.epa.gov.tw/ct.asp?xItem=10052&ctNode=31352&mp=epa)。加上台灣能源九十八％仰賴進口，而台灣是亞洲人均耗電量最高國家，可能是因台灣的住宅和工業電價屬全球最低價國之一。因此，高耗能產業在台灣設廠，台電被迫選擇相對便宜的燃煤發電，造成惡性循環空氣污染嚴重。

小英政府為推動國人認同的非核家園，力推太陽光與風力等綠能發電。但去年綠能發電才約占全國總發電量一％，距離二○二五年占比二十％目標，尚有很大努力空間。而台灣在去年電力消費量更是創下歷史新高。台電指出，二○一六年備轉容量率雖為十．四％，但因核一、核二廠大修，台中火力發電廠故障，曾創下最低備轉容量率一．六四％的緊張紀錄。

台電二○一六年資料中，備轉容量率低於六％（供電警戒的橘燈）的天數高達八十天；備轉容量低於等於900MW（紅燈）的天數也有三天。以開發速度而言，綠能發電只能是解決空氣污染和非核家園的中長期目標，當政府設定二○二五年非核家園時，即代表火力發電是台灣短期發電主力。

中火是全球第二大火力發電廠，總發電量超過全台三座核電廠。台灣火力發電佔總發電量將近八成，經濟部將對中火投入一千五百多億經費推動改善計畫，全程預計一一四年完成。可見燃煤要改為天然氣的火力發電廠仍非近期可見。至於有人提出要求中火「立即降載」落實「減煤」主張，但是由「台灣可以缺電嗎」來思考，即可知是空包彈的訴求。

「節電」是創造民眾健康、友善環境、綠源產業的三贏局面。韓國首爾人看見日本核災震撼後，思考如何在不增加核電、不擴增燃煤、不長途輸電下，仍能維持足夠能源維持生活舒適呢？首爾人認為與其加蓋電廠，不如鼓勵「節電」，既安全又減少碳排放，省下的電就是新電力來源。於是，首爾市長提出「減少一座核電廠計畫」，兩年內就讓首爾在二○一四年減少的耗能相當於一座核電廠。現在，首爾更推出第二期計畫，預計在五年內「減少第二座核電廠計畫」。

因此，台灣要達成非核家園，改善空污，不缺電維持生活舒適，幫民眾節省荷包，最有效又最快速方法就是「節電」！

（作者為台中市醫界聯盟理事長）