自由廣場》燃氣取代燃煤，真的嗎？

◎ 何頌

最近空污的議題非常熱門，很多人包括電視名嘴、民意代表、平面媒體、政府官員、環保團體等都不假思索地直指空污最大的源頭是燃煤的火力發電廠，改成燃天然氣就能降低空污。行政院也在準備修正空污法，上週行政院開空污法修法協調會，自由時報斗大的標題寫著「燃氣取代燃煤 學者、環團肯定」。這是否意謂著將來修訂的空污法會有荒謬的「燃氣取代燃煤」的規定？令人擔憂。

國內最大的燃煤電廠是台中火力發電廠，最大的燃氣電廠是大潭火力發電廠，很自然地大家都會把這兩電廠的燃煤與燃氣做比對。

將來修訂的空污法會有荒謬的「燃氣取代燃煤」的規定？令人擔憂。圖為台中火力發電廠。（資料照，記者黃鐘山攝）

燃煤電廠主要由鍋爐（Boiler）和蒸氣輪機（Steam Turbine）組成；天然氣電廠是複循環機組（Combined Cycle），主要由燃氣渦輪（Gas Turbine）、熱回收蒸氣產生器（HRSG）及蒸氣輪機所組成，兩者很不相同。如何把有壓力、氣態狀的天然氣注入那個為沒有壓力、固態狀的煤粉而設計的鍋爐去燃燒？更不要說燃煤電廠哪裡來的天然氣。吃草的動物能餵牠吃肉嗎？這種想法民間或政府都不應該有，台電最清楚但不敢出聲，因為上級單位不懂也不問，只想討好民意。

再問，空污最大的源頭真的是燃煤的火力發電廠嗎？廢氣排放到煙囪之前，燃煤的火力發電廠都會有靜電集塵器（Electro-static Precipitator）的裝置，讓排出煙囪廢氣的含塵量低於國家標準，也就是說排出煙囪廢氣的含塵量比我們在街道上空氣的含塵量還低。再說，每一支煙囪都被視為一個固定污染源列管，每一支煙囪都裝有連續監控系統，連線到環保署。一旦察覺含塵量超標，發電廠的SOP是停機修護靜電集塵器。因此，「空污最大的源頭為燃煤的火力發電廠」是一項不正確的指控。

（作者為旅美退休能源事業主管，台北市民）