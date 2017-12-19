自由廣場》反同婚練兵：談宗教界政治勢力

◎ 陳永昌

眾所皆知，罷免黃國昌事件中，社會動員主力來自宗教團體，而不是傳統政黨組織。投票結果儘管各方解讀不一，具有強烈特定基督教會色彩的發起單位「安定力量聯盟」本身卻備受鼓舞，自認已經有效抑制黃國昌氣焰，且動員過程中清楚宣揚傳達「反同性婚姻」理念。接下來明年九合一地方選舉，進軍地方議會勢必成為這些宗教團體的另一個練兵舞台，主要戰場則是放眼下一屆立委選舉。

其實，上一次立委選舉中，隨著基督教政黨「信心希望聯盟」與傳言由妙天禪師幕後支持的「民國黨」參與，以往附隨於政黨組織的各路宗教勢力，就已經從幕後公開走向幕前，推出自己候選人捍衛本身的主張或利益。又如，今年五月成立的「宗華教信聯盟」，幹部成員包括佛教、道教、一貫道、護家盟、統一教等背景，甫於上（十一）月中旬啟用中央黨部聯合辦公室，媒體報導其目標是下屆立委選舉先搶下三席，打造《宗教自由基本法》等等。

而不論是信奉佛祖或耶穌的各門各派，可以跨宗教集結在同一面政黨旗幟下，最大的催化劑無疑就是「反同性婚姻」，這也正是罷免黃國昌動員聚集支持者最強而有力的催票訴求。而無論是之前「民國黨」吸收黨員志工群，或者此次「安定力量聯盟」拉票志工隊伍，我們都可以發現外表溫馴的中產階級上班族，在強烈宗教使命感驅使下，攜家帶眷出沒於大街小巷。對他們來說，投身「反同性婚姻」運動，既可大聲表達自己的主張，在吸收新認同者加入的同時，又可進一步凝聚團體內部向心力，堪稱將宗教、政治與社交三者完美融於一體。

不容諱言，不論罷免最後結果輸或贏，「安定力量聯盟」長達一年的操兵練武成功動員前例，勢必激勵更多宗教團體高舉「反同性婚姻」大旗進軍政治圈。再加上立法院甫通過「政黨法」，將不分區立委選舉政黨補助門檻下修為三％，為小黨林立提供制度性有利溫床。政治光譜偏向保守的宗教勢力，萬一無法從意識形態向來親近的國民黨獲得滿意的提名數量與額度，類似「安定力量聯盟」或「信心希望聯盟」般出走自立門戶，可能成為二○二○年立法委員選舉最大變數！

（作者服務於NPO非營利組織，台北市民）