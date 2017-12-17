自由廣場》你們的民俗 我們的空污

◎ 鄭志隆

空污問題隨著冬季的寒風越演越烈，從歸咎、指責、推諉到短期降低空污指數方法與長期解決方案的提出，民間指責得很激烈，政府的作為也很積極。高雄市祭出免費搭乘公共交通運輸工具；林佳龍市長宣布今年跨年晚會不施放煙火，除桃園之外，雙北與台南、高雄也不施放；環保署刊報「抗空污尚未成功，我們會更努力」，李應元署長更賭上烏紗帽。中興大學環工系莊秉潔教授以今年入冬後的三張天氣與空污圖說明，今年中南部空污來自境外污染為一至一成五，另五成為工廠污染，另各有兩成為交通與逸散污染。

當這些數據與各級政府的努力出現時，家旁的大廟，進香團還是依然故我，無視他人存在與空污的嚴重，肆無忌憚地燃放各式各樣、具有如北韓核彈試射般震懾身心靈威力的鞭炮。我無能為力，只能將窗戶時關時開，甭談其強烈噪音使家中老母多麼惶惶不可終日了，轉型正義在何處啊？

也許大家會說民俗活動放點鞭炮無傷大雅，如同每位二行程機車的車主都會說自己的機車不會造成太大空污。然而，二行程機車車主可知全國有約一二○○萬輛四行程機車，一年PM2.5排放量是一七三○噸，而單單一六五萬輛二行程機車，一年就排放一○八五噸，平均每輛車約是四行程的五倍。而宣稱民俗活動要燃放鞭炮的人士，可曾想過，台灣寺廟之多、廟會活動之頻繁及現代的鞭炮威力，再加上炫耀式長時間的施放，會造成多大的人與環境的災殃。以前說「只許州官放火，不許百姓點燈」，現在情勢是倒轉了嗎？如果民間宗教團體與平民百姓是毫無顧忌地續行不義，又有何立場來指責政府？有何臉蛋來推說空污來自境外？

我在故鄉已居住幾十年，無力移居，日常生活除了一邊忍受大廟進香團體帶來的騷擾之外，也一邊期盼改善的曙光出現。今日環團將舉行反空污大遊行，在此呼籲反空污的轉型正義也要由日常生活做起。

（作者為教師，屏東縣民）