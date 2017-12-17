自由廣場》錄音光碟檢驗馬清廉

◎ 凌博志

三中案辦得要死不活的北檢，終於在上月廿九日把馬英九傳去問了十四個小時，案子看已初露曙光，近日某週刊又爆出國民黨中投公司被檢搜出百餘片錄音光碟，其中關於賤賣中視的錄音譯文中，有馬下指令「回饋」給余建新的談話，立刻有媒體跟上，說這是馬英九和監獄距離最近的一次，意思是，「馬這下麻煩大了」。

種種跡證顯示，國民黨出脫三中全都不合商業常規，除了脫褲子賤賣，買家還全是自己人，中影讓「正毅兄弟」蔡正元鯨吞劫掠，舉黨不吭一聲；中廣則半賣半送，讓「空心老倌」趙少康予取予求，也沒人眼紅。看似最沒問題，向少受到關注的中視案竟也出現大窟窿，一聲「回饋」，就為另一個自己人余建新折讓四．八億元。

馬英九把「奉公守法、清廉自持」說得臉不紅氣不喘，可從他在台北市長任內，把必須做公務（益）使用的特別費納入私囊和歷次選舉從不老實申報競選經費兩件事上看，他其實並不「奉公」也不「守法」。至於清不清廉，須通過賤賣三中、國發院土地、富邦併北銀和大巨蛋等案件的多重考驗才能論定。

錄音光碟事件曝光後，馬去北檢怒告檢察長和主任檢察官洩密，又分別向台高檢和最高檢聲請移轉管轄的動作不僅唐突，而且非常可笑，唐突的是，一向斯文得體的馬英九不見了，他衝去北檢的速度比兔子還快，連隨扈都追不上，以北檢扭曲編造不實的事實洩漏給媒體等由，提告洩密，更屬荒唐，北檢透露的果係編造扭曲的事實，那是對外造謠，何來洩密？再從他氣急敗壞的樣子，難免讓人滋生小人之心，覺得他必有小辮子被抓，才亂了方寸。

至於聲請移轉管轄，簡直胡鬧，即使他的法律一直沒有念通，但律師團至少知道，以檢察官辦案偏頗為理由，聲請迴避得逞的，容或有之，但以這個理由聲請移轉管轄，除非指控北檢百多位檢察官全都心存偏頗，否則，台高檢、最高檢根本不會理會，馬想讓王添盛、顏大和不忘「拔擢深恩」，未免太過一廂情願。

其實馬要整人的時候，他是不忌諱一一甚至可以說是喜歡檢察官洩密的，前特偵組辦扁時，媒體幾乎每日一爆，時任立委的洪秀柱甚至可以手握扁涉洗錢的「艾格蒙報告」在立法院開記者會，從未聽見馬英九批評檢調洩密或辦案不公。為了整垮王金平，在自甘墮落的黃世銘向其洩密時，不僅聽得入心入腦，還大方分享江、羅等人。

作為第一個因共同洩密而面臨定罪的總統，馬今天的處境極為諷刺，但自作自受，毫不堪憐，在護馬愛馬的人已漸行漸遠後，他必須孤單的承擔一切因果，在司法體制下，為自己過去的惡業，付出該付的代價。

（作者為律師）