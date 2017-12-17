自由廣場》從吉布地看東沙島

◎ 張豐麟

報載二○四九計劃研究所（Project 2049 Institute）研究員易思安（Ian Easton）指出中國已擬定在二○二○年攻台的秘密軍事計畫，對台灣發動大規模的飛彈攻擊並進行海空封鎖與兩棲登陸作戰，華府近年討論到中國問題，想到的也多是南海與東海。他也認為，一旦台海陷入緊張時，如果美方早一點到場，也許可以發出訊號，讓北京知道華府有決心，如此相信中方會做出合理決定，不會讓衝突擴大。

回顧今年七月中旬美國眾議院通過「國防授權法」，包含美台軍艦可互停對方港口，顯見華府政策圈依舊重視台灣在島鏈的中心位置，以及其對美國在亞太戰略中的重要性，目前美國在亞洲的艦隊欲執行對南海海域的公海航行權，無論是從駐日或駐韓基地前往均需奔馳數千里，且缺乏中繼補給站，台灣當局如欲在南海主權爭奪的劣勢現況下扳回一城，著實應考慮積極建設身處要衝的東沙島，參考吉布地積極經營戰略要角，吉布地（Djibouti）作為非洲面積第三小的國家，位於所謂的非洲之角（Horn of Africa，又稱為索馬利亞半島），是連結印度洋、紅海、地中海的海上要衝，擁有極高的地緣政治價值，除了法國在此設置了其最大的海外軍事基地外，連台灣的鄰居日本也於二○一一年以支援護航保障其海上商業船隊為由進駐並泊靠軍艦，最新加入的中國亦於今年度簽約租借碼頭，此一彈丸之地霎時炙手可熱。

台灣本島無論從屏東或是高雄前往南沙的太平島路程均逾一千六百公里，而距離本島約五百公里的東沙島恰為一處完美的海、空中間點，如作為中繼站其前往太平島的距離將大幅縮短為一千公里左右，目前東沙環礁國家公園，為我國第七座國家公園隸屬於內政部營建署，是目前總面積最大的國家公園，陸域面積合計為一七四公頃，惟目前擴建碼頭及機場跑道經費多落在太平島，對於東沙著墨過少殊為可惜，目前美、日的海上投射兵力均定期巡航南海爭議海域確保航行自由。在當今情勢下讓美、日軍艦泊靠台灣本島的可行性不高，但是卻可以提供東沙島作為對台灣友好國家人員停泊補給的中繼點。政府實應考慮善用手上既有的籌碼，與其虛擲四百億經費增購海巡大艦不如用四分之一的錢擴建東沙島的機場與港口，在國防、外交及主權的層面上更有實質的意義。

（作者為國立臺灣海洋大學航運管理所碩士生）