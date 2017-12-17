自由廣場》罷免案的玻璃心

◎ 林志翰

二○一七年十二月十六日，同意票數只須達原選舉區選舉人總數四分之一以上，同意票大於不同意票，黃國昌罷免案即通過。即最低六萬三八八八張同意票就可以罷免黃國昌，推翻其二○一六年一月立委選舉，拿到了八萬餘票的民意。

藍營某台北市議員在同步開票的政論節目中臉色難看地說，罷免同意票數壓倒性獲勝；名嘴來賓們則說著依據簡單多數的原則，同意票數大於不同意票數，黃國昌應主動請辭立委職務或記取教訓謙卑問政。名嘴或政客悲憤地說著，黃國昌未被罷免成功的主因在於最低同意票門檻的保護。名嘴或政客的數學能力變差，幾點意見供參：

首先，罷免同意票數與不同意票數約呈現二：一的比例，藍營名嘴或政客稱這是壓倒性獲勝，那我們更應該看看當年蔡正元罷免案的投票相關結果。

二○一五年二月十四日，立委蔡正元罷免案投票，總投票人數為七萬九三○三人，同意票為七萬六七三七人，不同意票二一九六人，無效票三七○人。同意罷免的票數比率高達九十七％，呈現約卅二：一的驚人誇張比例，怎不見這些名嘴或政客壓倒性痛批蔡正元，呼籲其請辭立委職務或謙卑問政呢？

其次，舊版「選舉罷免法」規定，罷免投票的通過門檻必須同時符合以下兩條件，投票率達五十％以上且同意票數需過半數。門檻難度之高，才是蔡正元罷免案最強而有力的保護門檻。

藍營名嘴或政客不是數學能力變差，而是選擇性失憶。藍營政媒瘋狂追打黃國昌罷免案失敗後，只能說出這樣邏輯不通的話語，安慰自己，也撫慰被洗腦支持者的玻璃心。

（作者為數學老師）