自由廣場》年度詞彙 反彈與衝撞

◎ 曾泰元

歲末年終,眾所關注的「牛津詞典2017年度詞彙」(Oxford Dictionaries Word of the Year 2017)於英國時間12月15日一早公布,摘得桂冠的是youthquake(青年震動)。

今年的結果比往年晚了一個月,讓許多語言觀察者望眼欲穿。我本以為牛津會延續11月另兩個年度詞彙的大方向,然而結果卻有點令人意外。

11月初,英國權威的《柯林斯英語詞典》(Collins English Dictionary)發布了他們的年度詞彙,榮登寶座的是fake news(假新聞)。11月底,知名的網路英語詞典《詞典網》(Dictionary.com)也選出了他們的年度詞彙,答案是complicit(同謀)。這兩個年度詞彙都和美國的第一家庭密切相關。

牛津走自己的路,選出了youthquake,究竟是什麼意思?主辦單位《線上牛津詞典》(Oxford Dictionaries Online,簡稱ODO)的定義是「因年輕人的行動或影響力而引發的重大文化、政治、或社會變革」(a significant cultural, political, or social change arising from the actions or influence of young people)。

ODO解釋,青年震動「youthquake」是個模仿earthquake(地震,本義為「地球震動」)的字眼,乃美國《時尚》雜誌(Vogue)前總編輯、已故時尚教主黛安娜‧佛里蘭(Diana Vreeland)於1965年所造,當時描述的是1960年代的倫敦,青年文化百花齊放,時尚變遷迅速,精彩紛呈,震動了社會。

資料顯示,到了1960年代下半葉,時代氛圍丕變,這個youthquake的內涵也開始轉向,指的是發生於學生與年輕人中一波波激進的政治與文化動盪。

ODO指出,youthquake不是新詞,今年卻在英國異軍突起,使用率暴增。然而他們也坦誠,美國對此相對無感,或許跌破了部分人士的眼鏡。ODO說,當今社會的動盪日益加深,我們的神經被摧殘耗弱,youthquake這個字眼為我們響起了一個希望的音符。ODO覺得,這樣的正能量正在敲門,我們需要藉由這樣的評選活動請它進來。

今年在英國、在世界多處,常被抹黑的千禧世代(millennial generation)挺身而出,要求政治變革,年輕人的力量集結起來,聲援支持反對黨,打翻了既有的權力平衡,在這破碎、懷疑、挫折、灰暗的時代氛圍中,youthquake「青年震動」的勝出,彷彿烏雲驟裂、陽光乍現,給了我們樂觀下去的理由。

就在牛津年度詞彙發布的前幾天,美國權威的《韋氏詞典》(Merriam-Webster’s Dictionary)也才發布了他們的年度詞彙,雀屏中選的是feminism(女性主義)。韋氏說,年初首都華盛頓有大規模的「女性大遊行」(Women’s March),年底有反性騷擾的「我也是」(Me Too)運動,女性勇敢地站出來發聲,捍衛自身的權益,feminism的查閱量暴增,因而勝出。

牛津和韋氏的年度詞彙都不是新詞,背後反映出的現象皆為社會上相對弱勢的反彈與衝撞。看看英美,想想台灣,youthquake(青年震動)和feminism(女性主義)這兩個英語世界的年度詞彙,值得我們參考與深思。

(作者為東吳大學英文系副教授、前系主任)