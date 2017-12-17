自由廣場》年度詞彙 反彈與衝撞

◎ 曾泰元

歲末年終，眾所關注的「牛津詞典2017年度詞彙」（Oxford Dictionaries Word of the Year 2017）於英國時間12月15日一早公布，摘得桂冠的是youthquake（青年震動）。

今年的結果比往年晚了一個月，讓許多語言觀察者望眼欲穿。我本以為牛津會延續11月另兩個年度詞彙的大方向，然而結果卻有點令人意外。

11月初，英國權威的《柯林斯英語詞典》（Collins English Dictionary）發布了他們的年度詞彙，榮登寶座的是fake news（假新聞）。11月底，知名的網路英語詞典《詞典網》（Dictionary.com）也選出了他們的年度詞彙，答案是complicit（同謀）。這兩個年度詞彙都和美國的第一家庭密切相關。

牛津走自己的路，選出了youthquake，究竟是什麼意思？主辦單位《線上牛津詞典》（Oxford Dictionaries Online，簡稱ODO）的定義是「因年輕人的行動或影響力而引發的重大文化、政治、或社會變革」（a significant cultural, political, or social change arising from the actions or influence of young people）。

ODO解釋，青年震動「youthquake」是個模仿earthquake（地震，本義為「地球震動」）的字眼，乃美國《時尚》雜誌（Vogue）前總編輯、已故時尚教主黛安娜‧佛里蘭（Diana Vreeland）於1965年所造，當時描述的是1960年代的倫敦，青年文化百花齊放，時尚變遷迅速，精彩紛呈，震動了社會。

資料顯示，到了1960年代下半葉，時代氛圍丕變，這個youthquake的內涵也開始轉向，指的是發生於學生與年輕人中一波波激進的政治與文化動盪。

ODO指出，youthquake不是新詞，今年卻在英國異軍突起，使用率暴增。然而他們也坦誠，美國對此相對無感，或許跌破了部分人士的眼鏡。ODO說，當今社會的動盪日益加深，我們的神經被摧殘耗弱，youthquake這個字眼為我們響起了一個希望的音符。ODO覺得，這樣的正能量正在敲門，我們需要藉由這樣的評選活動請它進來。

今年在英國、在世界多處，常被抹黑的千禧世代（millennial generation）挺身而出，要求政治變革，年輕人的力量集結起來，聲援支持反對黨，打翻了既有的權力平衡，在這破碎、懷疑、挫折、灰暗的時代氛圍中，youthquake「青年震動」的勝出，彷彿烏雲驟裂、陽光乍現，給了我們樂觀下去的理由。

就在牛津年度詞彙發布的前幾天，美國權威的《韋氏詞典》（Merriam-Webster’s Dictionary）也才發布了他們的年度詞彙，雀屏中選的是feminism（女性主義）。韋氏說，年初首都華盛頓有大規模的「女性大遊行」（Women’s March），年底有反性騷擾的「我也是」（Me Too）運動，女性勇敢地站出來發聲，捍衛自身的權益，feminism的查閱量暴增，因而勝出。

牛津和韋氏的年度詞彙都不是新詞，背後反映出的現象皆為社會上相對弱勢的反彈與衝撞。看看英美，想想台灣，youthquake（青年震動）和feminism（女性主義）這兩個英語世界的年度詞彙，值得我們參考與深思。

（作者為東吳大學英文系副教授、前系主任）