社論》民主深化新體驗

新台灣國策智庫昨公布「六都市長就任三週年施政滿意度民調」，邀請趨勢民調總經理吳世昌與會報告六都市長表現滿意度。（記者黃耀徵攝）

新台灣國策智庫發布民調結果顯示，六都民眾對各自縣市首長滿意度依序為鄭文燦七十五．九％、陳菊六十六．二％、林佳龍五十六．一％、柯文哲五十一％、朱立倫四十九．九％、李孟諺廿五．八％。而六都民眾有四十五．五％對蔡英文總統感到不滿意，廿八．八％表示滿意；賴清德院長的滿意度為四十．三％，不滿意為卅三％。姑且不論機構效應，以及未包括其他縣市，這樣的民調趨勢，可能會成為台灣的新常態，對台灣的民主運作也可能會產生深遠影響，值得持續觀察。

台灣的民主日益深化，乃是不可逆轉的正面發展，然而，民主深化會帶來什麼新體驗，或許不是現在所能夠斷言。不只六都，甚至其他縣市，由於地方首長的決策直接影響縣市民的日常生活，所以主政者每將施政重點對準縣市民的需求，也因此縣市民對地方首長的觀感非常直接。如果有一項政策，對縣市民所屬社區或個人帶來具體利益，例如提高房地產的價值，那麼該縣市長的形象幾乎會同步提升。在這種情況下，縣市民不大會通盤思考，地方首長的資源配置是否合理，對縣市甚至整個國家的永續發展是否有利。於是，如果縣市長能夠做到府會和諧，順利推動投縣市民所好的政策，那麼施政滿意度上升幾乎是可以預期的。曾經有縣巿長，施政滿意度獨佔鰲頭，但是卸任後為地方留下大筆赤字，便凸顯了這種民主運作諷刺的一面。

話說回來，部分地方首長所擁有的幸運，總統、行政院長、部會首長等中央首長卻難以有福同享。因為，上層的政策決定，牽涉到全國範圍，而每個面向的需求不同，扶得東來西又倒。尤其是，中央主政者必須考慮到國家社會的整體運作，還有地方首長不必顧慮的國防外交經貿等外部因素，不能把決策眼光局限於單一面向，所以往往淪落到討好這個、得罪那個的困境。可以想像，如果中央主政者都以媚俗心態，回應不同的民粹要求，那麼也許他們的民調會短暫提高一些，但是浪擲國家資源、缺乏永續規劃，台灣的前途可能就非常堪憂了。換言之，中央首長如果效法地方首長作風，結果可能是短多長空。

總統、行政院長、部會首長的民調不易拉抬，不是民進黨完全執政才有的事。原因在於，面對全國的決策難以面面俱到，而不滿、反對的聲調總是會高於滿意、支持的沉默之聲。最麻煩的是，台灣已經出現一種政治文化，少數民粹、運動團體經常從分眾的議題切入，不顧全國一盤棋的利益落差，但他們總是可以博取媒體版面，乃至網路串連，形成一種輿論氣氛，從而影響到事不關己者的感受。其結果，蔡英文執政，民進黨被罵，似乎怎麼做都無法皆大歡喜。

蔡總統，賴院長，最近民調下滑，一例一休修法再修法，應是主因。蔡總統所說的：「上一次的修法，我們聚焦在強化對勞動者的保護。」「這一次的修法，在四不變的原則下，我們希望給予資方和勞方一定的彈性。」其實也點出了當家的兩難，而國家經濟的順利前進，必須靠勞資兩個輪子相輔相成。只不過，修法再修法，很容易導致利益不相關者也對決策產生質疑，再經反對黨、特定媒體的擴大渲染，其所形成的社會氣氛就不是主政者所能左右。民主時代，執政者本來就要面對高標準的要求。

儘管如此，我們仍期待主政者為所當為，以國家整體利益、最大多數的最大幸福為念，不要被運動團體、少數民粹所綁架。其實，屈服於少數高調聲音，而傷害到沉默的多數，終究還是不利於自己的支持基礎。民之所欲是甚麼？人民的心聲是甚麼？雜音很多，主政者要有定力。重大政策謀定而後動，掌握主流民意，決策自然能引起多數人的共鳴。唯有這樣的領導定力，才能超越內外的假象，為自己創造足以傲人的歷史地位，也為國泰民安做出令人懷念的貢獻。