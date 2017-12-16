自由廣場》誰在干涉台灣公投？

◎ 沈建德

不管怎麼修，鳥籠公投都無法打破，因有美中因素。葉望輝在民視說，AIT主席莫健這次來台就是要盯住公投法，因在布希政府時代，莫健就是如此，翻開紀錄果然不錯。二○○三年十二月一日，「開羅宣言」六十週年，莫健做為布希的特使，選在這天的傍晚，大約是當年重慶發布該「宣言」的時間（晚上六點四十五分）訪扁，意在暗示根據這個「宣言」台灣屬於中國，勸阿扁打消即將舉行的公投，以免激怒中國。

當時扁認為公投因係防禦性公投，主軸為改善兩岸關係與軍購，與統獨無關、不涉改變現狀，故婉拒，還對莫健說，若我們的題目不夠好，可請美國提出建議。想不到八天後的十二月九日，布希在白宮聽溫家寶說完開羅謊言台灣歸還中國之後，當著敵人（溫家寶）的面，大罵朋友（陳水扁）是麻煩製造者，搞公投片面改變現狀，顯見若非莫健傳錯話，就是他有問題。

針對二○○三年的布溫侮辱，二○○八年三月十三日扁接受英國金融時報駐台特派員席佳琳女士（Kathrin Hille）專訪時反擊，載在「總統府」網站，扁說：「我們讀到的歷史，有關開羅宣言的部分，完全是欺騙的」，間接批評布希、莫健是傻瓜。

現在川普簽署的國防授權法案，有台美軍艦互泊、共同軍演等等，遠超過二○○四年的台灣公投項目─軍購，雖然如此，但莫健可能還想用開羅謊言夥同中國干涉台灣公投，我們能沒聲音嗎？

（作者為前中興大學企管系副教授）