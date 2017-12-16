自由廣場》機師對自己操守的投票

◎ 高星潢

一位日籍機師，即使他在飛行紀錄及工作態度上，都是一位無可挑剔的機師，但因為值勤前夜喝酒，隔天被華航嚴格的勤前酒測驗出，立即遭到停飛並解僱，可能因為身體代謝酒精不良的他，並未為自己的行為找藉口，反而道歉並感謝華航，揮一揮衣袖離開公司，輸了機師的薪水職務，甚至可能是自己往後的職業生涯，但至少贏回尊嚴並保有對飛航工作的信仰。

日籍機師犯錯的隔月，公司一位傅姓機師，在小港機場又被公司主動驗出酒測值超標，重複酒測都有酒精反應，立即被取消任務。他第一個反應，是在幾個小時後，奔往另一家醫院，提出酒精度稍減的另一份酒測報告，抱怨酒測標準，跟公司爭執不下。當然，華航依舊解僱了他。

這是兩個截然不同的態度，前者承認犯錯，尊嚴地離開，後者選擇在隔天擔任工會代理理事長，並列名企業工會代表，企業工會更發出新聞稿，直指公司解僱傅姓機師還有一名陳姓空服員，是打壓工會的動作，公司沒有忌憚他的身分，依規定解僱。

華航一九九○年代連續發生香港啟德機場事故、名古屋空難、大園空難，直到二○○二年發生近年最後一場澎湖空難，造成乘客重大傷亡，賠上華航形象。

如今，華航近年來嚴格要求飛航安全，屢獲國際機構安全認證，仍需要持續盡最大努力說明我們的飛機是安全的，並以優良的飛行紀錄，經過時間換取民眾信賴，為此我們不惜自掀家醜，將機師酒測結果公諸於世，但工會如今為了挺「自己人」，仍將這兩位留任工會，甚至擔任重要幹部，將個人嚴重錯誤導向打壓，工會教導員工混淆視聽，教導員工拋棄操守拋棄廉恥，連飛航安全都可以不顧，挑戰公司的紀律底線，民眾能夠認同嗎？

據悉，十二月廿八號這名被停飛的機師，仍要主持工會會議，並擬發起機師罷飛，力挺被懲處員工，這裡面包括酒駕停飛的機師、擅離崗位的空服員，還有其餘被公司認定失職、但根本還沒有決定是否懲處的員工。這一次揚言罷飛，是機師對自己操守的投票！

（作者為華航資深副總）