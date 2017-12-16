自由廣場》馬急跳牆？

◎ 紀安秀

針對前總統馬英九就「三中案」告發北檢涉嫌洩密，除了羅智強痛批北檢不能裝死裝瞎，官官相護外，律師陳長文也表示，確實有部分檢察官違反偵查不公開原則，常有洩密習慣，不是今天才開始，檢察官必須深自檢討；馬曾任法務部長，一定是對北檢感到非常痛心，才會做出這樣的控訴。

日前台北地檢署針對陳長文一再投書媒體，批評檢察官起訴馬英九教唆洩密、大巨蛋等案，恐有遭行政權干涉等質疑，發出嚴正聲明，反批陳為事務所所長，合夥律師為馬洩密等案一、二審辯護人，陳在案件審理期間，發表不實評述干擾審判、妨害司法公正，違反律師倫理規範。

陳長文是否因此懷恨在心，不得而知，但陳長期挺馬，護馬心切，可想而知。只是，就可受公評之事實，本於公平客觀的批評，尚且無可厚非，但若意氣用事，胡亂指控，恐怕難令人苟同。既然陳長文明確說出「部分檢察官常有洩密習慣」，試問，到底哪些檢察官有洩密習慣？洩密哪些案件？如果無法提出具體事證，取信於外界，恐怕就有污衊之嫌疑，護馬不成反而害了馬。

（作者為家管）

◎ 蘇慧

馬英九具狀對檢察長邢泰釗及主任檢察官王鑫健提出洩密之訴，因為週三（十二月十三日）出版的壹週刊及鏡週刊都有「北檢已掌握馬英九先生賤賣三中黨產案之證據」的相同報導。

但，馬英九太衝動了。你應該向壹週刊及鏡週刊之兩位週刊總編輯提告。因為偵辦中之案件基於偵查不公開之原則，兩家週刊是如何取得北檢之消息來源的？如此一來，兩家週刊一定得提出消息來源的提供者，否則便可能觸犯偽證罪。真正的洩密者就呼之欲出，不現身都難了。

氣急敗壞，只會壞事。想想前檢察總長黃世銘的洩密案，不就是最好的前車之鑑。玩火者，終將自焚。

（作者為退休人士）