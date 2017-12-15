自由廣場》立法權「撈」過界

◎ 陳茂雄

台電員工在網路爆料，有中國國民黨籍立委三人向台電爭取睦鄰補助款，其中最高者在五年內拿了三千萬元，因而被形容「罵台電、『敲』台電」。被點名的立委反駁，立委為鄉親爭取敦親睦鄰經費是天經地義的事，且台電補助不是空污護身符。

立委對國營事業訛詐金錢是公開的秘密，名義上是敦親睦鄰，事實上就是綁樁。不過令人質疑的是就算國營事業需要敦親睦鄰，也是行政體系的工作，怎麼由立委來推動？再說台灣是行政與立法分立的國家，立法單位不應該干預行政權，尤其是拿公家資源去賄選。

立委干預行政權在台灣相當普遍，所以會如此，是因為台灣的立委有質詢權，讓人誤以為就像內閣制國家一樣，可以介入行政權。內閣制國家人民只選出國會議員，不選行政首長，負責行政權的內閣是由國會多數黨組成，國會向人民負責，內閣向國會負責，因而要定期提出施政報告，並備詢，且有倒閣及解散國會的機制。因為行政權是國會所授予的，國會因而會介入行政權。

台灣是行政與立法分立的國家，人民分別選出掌握立法權的國會議員以及負責行政權的行政首長，兩方都向人民負責，沒有行政單位向立法單位負責的問題，應該沒有質詢制度才對。可是行政與立法分立的法國第五共和及《中華民國憲法》卻有質詢制度，所以會如此，是因為法國原來屬內閣制，後來演變成行政與立法分立的雙首長制，因而還保留質詢制度，台灣則另有特殊背景。

一九三六年公布的《五五憲草》是標準的總統制，由人民分別選出行政首長總統及負責立法的立法委員，只是那時候由國民大會代表人民選舉。一般國家的國會擁有監察權來監督行政單位，《五五憲草》體制卻由監察院執行監察權，立法院無權監督行政單位，變成弱勢國會，所以在政治協商會議中議決加強國會的權力，因而在一九四七年公布的《中華民國憲法》，立法院才增加了質詢權及行政院長任命同意權。

台灣現行體制的質詢權與內閣制國家的質詢權不同，後者是行政單位向國會負責，前者行政單位只是接受監督而已，也就是彌補國會沒有監察權的缺失。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）