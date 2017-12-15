自由廣場》反映精準民意的網路投票平台

◎ 林維基

台灣明明有著超級電腦、雲端運算、大數據等科技，跟亞洲領先的網路言論自由，但標榜民主的民進黨政府二度執政至今，似乎沒把這幾項優勢給更完美徹底整合！

在解決少子化、PM2.5空污嚴重、一例一休勞資糾紛等議題措施上，政府何不跟媒體合作，設計出可反映更精準民意的網路投票平台？

雖然行政院已有類似的公共政策網路民意參與平台，但只能提很簡短的建議、況且只是讓人連署，並沒有設計出互動性更高、提案可更詳細的機制。

譬如說少子化等問題，就讓產官學民等各界，提出自己認為可行的方案。然後讓網民一人一個網路ID去投票，可複選方案。也可讓網民針對各個方案提出修正微調意見。

給大家幾個月的時間討論，最後看看哪些修正方案得到了最多人的支持。

各黨各級民代們，也可將自己的提案解決方案，放在同一網路平台上讓民眾給建議票選。

像少子化問題，到底要不要給育兒津貼？金額是全國一致？還是各縣市自訂？要不要排富？金額要給多少？幾歲到幾歲發放？

又如一例一休議題，則是到底連續工作幾小時、該休幾小時？哪些行業該用怎樣的工時休假算法…等，都可先拿出來大家討論！

一開始當然是百家爭鳴、意見分歧、劍拔弩張，但是就看最後前幾名勝出的方案意見是哪些。

這樣總比四處開公聽會結果被鬧場、動用大批警力，或者官員民代自己關在冷氣房內密室協調出的方案，更有民意基礎！

政府參考這些意見來立法時，也更師出有名、是順應廣大民意要求，而非獨裁寡頭政治決定出來的！

如此網路平台，應該幾百萬、幾千萬金額都不用，就可搭設完成！

但卻可幫國家省下數千億、甚至數兆的政策可能浪費，增加共識、減少分歧、降低官民間不信任的社會成本損失！

人才、科技、言論自由、網路討論習慣，台灣都有，就看政府意願了！

（作者為翻譯、美語教師）