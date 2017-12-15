自由廣場》馬英九不要怕

◎ 李明良

北檢掌握關鍵錄音帶「那就回饋給他」，指前國民黨主席馬英九涉主導三中黨產賤賣交易案，圖利買家四．八億元，馬指北檢這樣辦案方式，怎麼可能公平公正？讓他忍無可忍而怒告北檢洩密，且認北檢已不適任繼續調查本案，將向上級法院聲請移轉管轄。但馬英九可曾想過在他總統任內的「特偵組」，是如何在追殺前朝總統陳水扁的！

當年馬總統時代的「特偵組」偵辦扁案時，八位檢察官一字排開，面對媒體宣示：扁案如果辦不出來，檢察官願意全體下台負責！於是幾乎鋪天蓋地的搜索偵查，舉凡扁朝官員，甚至扁嫂同學都不放過，手段更是無所不用其極，派人赴日教唆通緝在外的中信集團少主辜仲諒回台作偽證；審判中途更換法官，將原判不羈押扁的周占春，改為曾判馬英九市長特別費無罪的蔡守訓，扁就被羈押了；二次金改案一審判扁等人無罪，總統馬英九即發表「司法不應背離人民期待」聲明，明顯以總統身分介入司法個案，擺明的就是要入扁於罪，請問馬總統，扁案審判過程，又何曾公平公正過？

馬英九當了八年台北市長、八年總統，卸任後官司纏身，每遇涉嫌弊案，「依法行政、清廉自持」是馬必亮招牌，這次涉及的賤賣三中黨產案也不例外，馬面對媒體宣稱：所有買賣均依法行事；馬辦發言人也指出，報導影射馬前總統賤賣黨產絕非事實，馬總統從政三十多年來，一向清廉自持，奉公守法，絕對禁得起公開檢驗，倘真如此，那馬英九怕什麼？為什麼還要聲請移轉管轄？

（作者為民營企業退職勞工）