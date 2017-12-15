自由廣場》長老教會沒有挺安定力量

◎ 蔡南信

據貴報社二○一七年十二月十三日早上六點五十九分發出的即時新聞，文中指出「…至於立場偏綠的長老教會，也因黃國昌挺同立場決定力挺安定力量…」。這段記者未經查證的定論，個人表達極度的抗議。

台灣基督長老教會歷年經過討論決議、發表過諸多宣言、聲明、牧函，包括「台灣基督長老教會同性婚姻議題牧函」、「修改軍公教人員退休金制度，追求社會公平正義牧函」、「《反對『博弈條款』納入『離島建設條例』聲明》」、甚至一九九二年的「台灣基督長老教會反核宣言」等，但從來沒有因此而發動或參與不同立場之民意代表的罷免行動。常見的是，議決後進行遊說、溝通，支持同立場的民意代表或行動。

換句話說，這蘊涵在台灣基督長老教會一五二年來的信仰精神與傳統，是尊重人權、尊重言論自由，尊重不同意見及看法。你我雖不同，但尊重你言論自由的權利，當然我也可以發表對你言論不同的意見。不管是會內、會外皆是如此。

因此，以「反對黃姓立委支持同婚」為訴求參與罷昌行動，在台灣基督長老教會的體制內是不可能成立的。而台灣基督長老教會確實也從未曾討論及議決要挺安定力量。記者引用「長老教會是黃的基本支持者，但教會三年前通過牧函反對同婚，因此站出來罷昌」更是嚴重誤導。個人從未在所謂教會通過牧函反對同婚前後，看到台灣基督長老教會發出支持黃姓立委的文件資料或行動。

另外，在台灣基督長老教會的代議共和體制裡，沒有所謂「大老」能未經授權代表全體教會發表看法，甚至是沒有經過討論議決的立場，頂多是表達個人意見。而記者間接稱蔡姓牧師為基督長老教會大老，更是陷該牧師於不義。

自許為第四權的媒體新聞業者，即使引用其他媒體週刊資料，也不能規避查證的責任。

（作者為牧師，台灣基督長老教會助理總幹事）