自由廣場》地方政府沒理由叫窮

◎ 李基勝

明年各地方政府均大幅調低公告地價，甚至有全縣平均調降逾四成者。或因地方選舉將至，政客為收買人心而減稅。

我國號稱實施中央地方均權制度。地價稅、房屋稅及土地增值稅雖係地方稅，但其稅率及減免條件，均由中央立法規定，地方政府僅能依照《地方稅法通則》按法定比例微調其徵收率（額），幾無自主能力。因此，地方財政向來倚賴中央的統籌分配稅收入、補助及協助收入。二○一六年，各縣（市）逾七成，直轄市也幾達半數。如此看來，強幹弱枝的財政體制意味甚濃，實不盡然！

前揭房地稅的課徵基礎（即公告地價、土地現值及房屋課稅現值）均由地方全權處理，中央僅能從旁建議，並無置喙餘地。因此，課稅基礎若能調高，則稅收增加；反之，調低則稅收減少。

據內政部調查，二○一六年的公告地價，全國平均值僅約占一般正常交易價格（往往低於市場交易價格）的二成；公告土地現值則約占九成。另據學者研究，房屋課稅現值則約占實際工程造價（更明顯低於市場交易價格）的二成。由此可見，每年應繳的地價稅及房屋稅實質稅率不過數百分之一，甚至不及二千分之一。

所以，地方政府一面調低房地課稅基礎，減少其應得的稅入，又一面叫窮，且動輒要中央補助，實在沒道理！

（作者為立法院法制局助理研究員）