學習台灣走民主富強之路

中國對台恫嚇近來快速升溫，接近歇斯底里狀態。中國駐美公使李克新狂言，「美國軍艦抵達高雄之日，就是解放軍武力統一台灣之時」；共機繞台今年至今十七次，更傳出向我軍機狂妄叫陣；而促進轉型正義條例立法、公投法修訂，更被中國視為民進黨政府去「中國化」的具體行動，予以強烈抨擊。對照中國最近對南韓、日本及南海主權爭議出現緩解動作，其對台灣的多方包夾，特別凸顯中國對台的野心與圖謀。

小英政府上台後，以維持現狀向對岸遞出和平橄欖枝，但中國仍不願買單，一再強迫推銷虛構的九二共識，意圖將台灣綁在一中枷鎖之上，更因所求未遂，便對台灣展開「制裁」，減少中客來台、中斷交流，以及搶走我邦交國。近來更變本加厲，共軍頻頻繞台飛行，此舉固然為突破第一島鏈封鎖，針對美、日與南海爭端諸國的作戰演練，未來恐成為其所謂例行訓練的一環。不過，演練之餘，卻可不斷衝撞台灣的底線，刺探國防虛實，兼具威嚇、測試台灣社會的承受能力。加上中國官方與媒體不斷放出武統訊息，更是意圖營造台灣陷入四面楚歌、孤立無援的氛圍。因此，任何被視為奧援台灣的動作，必然遭到中國嗆聲與抵制，例如美台軍艦若進行互訪，本質上也只是交流，並非作戰演習，仍被中國撂重話不惜啟動反分裂法，進行武統。

事實上，中國加大對台打壓力道，與其國力擴張，尤其經濟崛起，卻缺乏多元管道紓解社會矛盾有關。易言之，中國在近三十年快速成長後，總體經濟規模已是世界第二，但為了鞏固專制政權，對自由與人權的箝制卻有增無減，因此，號召民族主義，點燃民粹之火，乃是紓解內部壓力的重要手段。而台灣就在此種背景下，被塑造成數典忘祖的民族罪人，有計畫地扭曲一些在民主改革過程中必然產生的轉型、糾錯與平反議題，諸如文言白話比例之爭、教科書課綱、轉型正義、去除兩蔣遺留統治符號、降低公投門檻等，將之貼上文化台獨、法理台獨的標籤，到處劃紅線，時時恫嚇，擺出動用武力的姿態，一副台灣不乖乖聽話，就要飽以拳頭教訓的流氓狀。

中國動不動就提及反分裂法、解放軍武統，以中國視角解讀台灣的民主日常，再正常的現象都會被當成大逆不道的去中國化，兩岸戰火看似一觸即發。然而，中國必須了解，即使武力再強大，但挑起戰爭，必將付出慘痛代價，恐使其進步成果毀於一旦。坦白說，中國經濟仍是靠出口為主，內需比重不大，一旦中國露出侵略者的嘴臉，勢必引起全球、尤其與中國有領土爭執的周邊國家之警惕，不但其出口將受挫，而戰火的蔓延，亦必衝撞全球穩定與秩序。如此的大國一旦捲入戰爭，規模與衝擊恐難想像，造成文明與經濟的倒退。

其實，中國現在處於近百年最強盛的時期，中國領導人應該珍惜難得的歷史機遇，將中國帶到有益人類的正確道路，而不是扮演麻煩製造者。此一正確道路無他，就是走上民主自由之路。由歷史來看，中共是以解放者的角色崛起，但掌握權力之後就開始腐化，變成壓迫無產階級的新階級，不知人權與民主為何物。諷刺的是，在共產集團中，愈是沒有「人民」，就愈會把「人民」加在國號之中；愈是沒有「民主」，就愈會大張旗鼓，掛起所謂中國式民主的大旗。最後，甚至宣稱「中國式民主」優於西方民主，中國是當今世界上最大的民主國家。

總之，台灣不但不應成為中國煽惑民族主義情緒的替罪羔羊，反而是其走上民主自由之路的明燈。台灣的民主改革是發展中國家少見的不流血革命，可做為中國尋找未來出路的參考選項。中國若終結一黨專政，接納多元民主，保障言論自由，打造民主富強的國家，才能真正受到世人敬重；至此，兩岸將可消弭衝突，建立互信，締造和平與繁榮。這才是兩岸人民之福。