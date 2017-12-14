自由廣場》管理用水不能僅針對工業

◎ 張炎銘

宜蘭縣代理縣長陳金德打算開徵「工業用水資源特別稅」，他有此構想與魄力，讓我另眼相看；對照彰化縣府，輔導非法水井申請水權的規費，還要縣府編預算，由納稅人去貼補非法水井者，真是天差地別！記得在職時，宜蘭縣在水資源管理上算得上是模範生，配合中央取締違法水井等水資源管理績效良好，現在配合宜蘭民氣，要開全台風氣之先，收取特別稅，從水資源管理角度而言，值得鼓勵。

但水利法上並無「水資源特別稅」的規定，訂定自治條例，讓議會通過施行，固然可以，但水利法上已有「水權費」與「耗水費」，何不加以整合？

工業用水資源特別稅，比較像耗水費，工業用水大戶首當其衝。但耗水費有視節約用水績效而有減收的設計，但縣府的特別稅並無，而且耗水費只能就使用自來水部分徵收，報導中的特別稅則是依照縣府核發的用水量徵收，包括地面水與地下水。但縣府核發的水權只有地下水與縣管河川，宜蘭縣最重要的水源，中央管河川蘭陽溪不在其中，況且，還只對工業用水徵收，稍嫌偏頗。

蘭陽溪流域是全台水資源最豐沛的集水區，公告水庫只有矮小的羅東堰一座，也就是說宜蘭少有缺水旱象，但蘭陽盆地地下水卻是局部超抽、導致地下水位降低與地層下陷。因此地面水與地下水情況完全不同，縣府規劃特別稅地面水每噸二元、地下水每噸四元，顯然對二者的差異已了然於胸，但地面水不用就會流入大海，羅東堰並無蓄存功能，因此其費用可以再降低，來鼓勵多用地面水。另一方面，要保護地下水資源，則不能僅針對工業用水，應該所有用途別的地下水都一視同仁、應都要含括進來。

農業用水不但在水權量及實際用水量占所有總量的七成，而且農業用水沒有「以價制量」的機制，要談水資源管理、要節約用水不能略去農業用水不談。固然多數農民所得偏低，則農業用水特別稅率可以更低，例如每噸○．一元，甚至由農政單位補貼，否則農業用水特別稅收不到，也沒有水權費，則抽取寶貴地下水的成本只有抽水費，顯然不利於環境資源的永續，此種不利不會因抽水供工業或農業而有差別。

另需注意的是，要徵收特別稅，是依照水權量還是實際用水量？若是依據水權量，則沒有水權者的盜抽如何加強取締與防止？若是依照實際用水量，則如何確認有可靠的量水設備與紀錄？用水免錢時，大家打迷糊仗；要收稅了，當然會斤斤計較，周邊配套等措施，縣府準備好了嗎？

（作者曾任經濟部水利署水利行政組長）