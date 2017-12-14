自由廣場》從沃爾瑪看薪資問題的政治面

◎ 魏安辰

工商協進會十二日舉行「工商早餐會」。與會的行政院長賴清德盼企業提高薪資，其中有企業董事長直言，政府勸企業提高薪水，有違自由市場規矩；也有資方代表表示，企業有獲利會加薪，但短期內不宜調升基本工資。

我們不否認市場供需會影響薪資高低，但不是絕對。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）就認為，薪資不純粹是市場決定，目前勞工薪資不平等的情況，是政治及社會力量「選擇」的結果。因為人不是商品，社會及政治力量也是決定薪資高低的重要因素。

像美國最大的量販店沃爾瑪（Wal-mart），曾在龐大的政治壓力下，宣佈為旗下五十萬員工加薪，克魯曼認為，這反映了加薪其實是一個政治選擇，而加薪也確實有其優點，它不只能減少勞工流動率、提升員工士氣，也能刺激生產力。

此外，當有資方表示調漲基本工資將拖垮經濟、傷害企業，史迪格里茲（Joseph E. Stiglitz）、斯賓塞（Michael Spence）等七位諾貝爾經濟學獎得主卻駁斥這個假設。他們主張提高基本工資非但對就業機會幾乎沒有負面影響，反而因為帶動低薪勞工擴大消費，刺激經濟成長而進一步使企業增加聘僱。

也許提高工資短期間會讓少數公司陸續出走或倒閉，不過那也僅止於依舊仰賴剝削勞工權益、降低人力成本、本該轉型卻不思升級而苟延殘喘的企業。唯有提高薪資水準，讓薪水的調升帶動國內消費，進而增加各業收益，才有可能使台灣早日掀開悶經濟的鍋蓋，讓台灣經濟走出一線生路。

（作者任職資訊業，宜蘭縣民）