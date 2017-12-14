自由廣場》（金恒煒專欄）民進黨對得起彭明敏們嗎

一九六四年彭明敏、謝聰敏、魏廷朝發表〈台灣人民自救運動宣言〉，楬櫫「公投—制憲—入聯」的訴求，遂而成為台灣本土運動的主軸。為了完成夙願，綠營支持者無怨無悔、出錢出力，終於盼到民進黨全面執政。我們可以毫不遲疑的說，沒有半世紀以上台灣人民的打拚，沒有今天集權力於一身的蔡英文。

民進黨回報人民的是什麼呢？十二日「公投法」三讀通過，民進黨冷酷無情的閹割了「公投制憲」的命門，可笑的卻留下「入聯」的尾巴！毛之不存皮將焉附？沒有先「公投制憲」成為新而獨立的國家，如何可能「入聯」？「入聯公投」根本是笑話。民進黨幹的是出賣與背叛的勾當，台灣人將永遠壓在外來殖民的政治架構下，翻身無門了。

公投法的功能固然不只是公投而已，但再強調一下，「公投」是台灣出頭天的繫命所在，也是台灣人死命爭取公投的唯一動因，「蔡公投」因之身殉。民進黨對得起彭教授、蔡委員們嗎？

中國國民黨的「鳥籠公投」，不為別的，就為擋公投制憲，擺明是陰謀。這次公投法三讀，國民黨袖手不杯葛，因為完全符合一貫的陰謀。民進黨的公投則徹頭徹尾是陽謀，赤裸裸的就是假公投之名行反制憲之實。最明顯的就是案前案後反覆強調的那句話：「公投法只是程序法」；黨團總幹事劉櫂豪說得最白：「公投法只規定程序事項，至於公投事項應遵照個別法律進行，變更領土、制定新憲法……，應該回歸憲法本文」云云，欺瞞性十足。

民進黨的意思很簡單，認定公投法不是制憲的程序法；不讓公投與制憲掛鉤，形同唾棄彭教授以下所有「公投制憲」者的心血與努力！蔡英文最自豪的一句話是：「打破鳥籠，還權於民」，確實，公投法的門檻大降、人民有權提案是事實，但人民當家作主的制憲公投權橫被剝奪。憲改能成案嗎？門檻有打破嗎？沒有沒有沒有！依憲法增修條文，修憲是由立院提出，人民沒有置喙的餘地，而修憲門檻高達國會席次四分之三，比鳥籠公投還鳥籠。所謂「制憲回歸憲法本文」，即行不得也，這就是民進黨把公投法定位為程序法的原因，從而造成領土、國號等公投的空洞化。

公投法通過之後，哪個政黨最歡欣鼓舞？國民黨樂透了，從此擺脫阻擋公投的罵名，久久長長背負「反公投」的包袱，終於交給新守門人民進黨，國民黨黨國的底線依然固若金湯，還可祭出新公投法對付執政的民進黨，天下竟有這樣的好康！這還不是民進黨最大的致命點，民進黨必須思考公投法是不是自掘墳墓法？很明顯的政治效應有二：一是挺綠不遺餘力的鐵桿支持者收回了對民進黨的信任，台灣本土社團的聯合聲明只是開始，雙方歷史共業的臍帶關係會不會一一斷裂？其次，挺綠選民眼見心血澆灌的本土政黨竟而不顧理念、放棄初衷，還背後插刀；結果會不會哀莫大於心死而成為冷漠的旁觀者，冷看民進黨自生自滅？甚或可能成為民進黨內殺傷力最大的批判者？「自己國家自己救」，民進黨沒份了。

反正明年選舉就見分曉，民進黨剉咧等罷。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）