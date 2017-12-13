社論》公投門檻調降 頭家責任提高

公投法補正終於三讀通過，提案、連署、通過門檻全調降，提案從總統副總統選舉人總數千分之五，調降到萬分之一；連署門檻則從百分之五降到百分之一．五，並且新增電子連署；通過門檻則從選舉人總數二分之一，降為有效同意票四分之一。以去年總統大選選舉人數一八七八萬二九九一人為基準，未來一八七九人（萬分之一）可提案發動公投；提案通過後，需要二十八萬一七四五人（百分之一．五）連署成案；最後，至少有四六九萬五七四八人（四分之一）投下同意票，且總有效同意票比不同意票多即通過。這次修正通過的，還包括十八歲公民投票權。

打破眾所詬病的鳥籠公投，讓公投權回到人民的手上，不再受高門檻、公投審議委員會等綑綁。這是民主的深化，進一步彰顯台灣之主權在民。當然，頭家手握公投權，未來行使也要有相應的責任意識，萬勿淪為少數民粹的另一個舞台。尤其是，公投門檻好不容易降低，假使被少數民粹操弄，則不僅打破鳥籠公投的意義黯然失色，甚至造成政治經濟社會的亂象，則當初鼓吹還權於民者情何以堪。

有鑑於台灣的民主多元、公民覺醒，將來的公投案可能司空見慣。以往，台灣的民主實踐，主要是代議民主，各級議會代表人民立法。而代議民主有一個明顯的不足，那就是，民意代表的定期改選，主要是對候選人與政黨的選擇；至於當選之後，從立法的提案發動到實質內容，選民在投票之前往往並不知悉，進入立法程序也很難著力。也因此，過去幾年經常發生，代議民主與主流民意之間出現緊張，甚至黨意公然凌駕民意，乃至手握最高權力者目空一切。礙於任期保障，真實民意隱而不彰，轉而尋求另外的救濟途徑，太陽花學運便是一例，但這畢竟不能當作民主常態。

擁有一部民主的公投法，乃是台灣邁向正常國家的里程碑。而面對當前台灣的內外處境，如何運用公投激發最大的民主正能量，則需要深思熟慮的公民智慧。降低公投門檻，屬於技術面的改良。然而，要讓低門檻產出高共識，有賴未來發動公投者，以促進國家最大利益、社會最大公約為念。對於諸多可能的公投案，發動者不宜以低門檻為足，而應力促盡可能多數的支持投票，讓公投案成為凝聚人民意志的機會。而這意味著，愈是高爭議性的公投案，愈需要社會的熟成期，搶摘的果實並不美味。公投時機，將是考驗政治家或投機客眼光高下的檢驗。

展望未來，台灣可能相繼出現爭議性公投案，不論如何我們都期待發動者，審視台灣的內部共識與外部成本，是否條件與時機皆已成熟，避免陷入無休無止的內耗。多年前，瑞士有一項公投案，擬將最低薪資門檻提高到每小時二十二瑞郎（約新台幣七四八元）。基本薪資大幅提高皆大歡喜，但多數瑞士公民並不支持，道理不難想像，嚇走企業宛如殺雞取卵。回頭看台灣，假使未來少數民粹發動公投，大幅降低工時、增加休假、提高薪資，這樣的公投䅁通得過嗎？萬一通過行得通嗎？顯然，台灣社會必須要有公民倫理的新自覺。

民主先進國家，公投早已稀鬆平常，台灣的公投也可望越來越日常化。公投這個無價之寶，如何善用以提高民主品質，有賴嚴肅實踐。當前台灣，最值得注意的，無非是少數民粹與多數民意的對撞。公投門檻降低，為多數民意打開大門，也為少數民粹開一扇窗。假使意在平衡代議民主的設計，淪為少數民粹任意馳騁的叢林，或將未蒙其利先受其害。負責任的公投發動者，應該懂得愈是重大議題的公投，愈需要事前的多數民意集結。而廣大的頭家們，要回公投的基本權利，更應發揮頭家責任，建構一個穩健的公民社會，看護我們的民主與共同體。