自由廣場》大學申請大撞期，惡質！

◎ 鍾邦友

今年大學個人申請第二階段甄試所有中字輩大學的資管系，竟然全數在同一天，而熱門的頂大科系也有不少撞期的現象，先前考招期程決議縮短時，教師團體與高中端便提出警告，但招聯會仍不改傲慢態度，坐視學生權益受損的情事發生。

而教育部竟用「過渡時期」、「儘量協調」這些說辭試圖敷衍，到現在僅預計把明年四月十四日撞期最嚴重的六四四個校系調降到約四五六校系，根本杯水車薪，無法對症下藥解決問題，真是令我們這些教師及家長為之氣結。

筆者認為有不少大學的面試採用「團體科系說明會」的模式進行，完全不具評判學生素質的功能，真正決定錄取的關鍵還是學測成績與備審資料的審查，既然是「過水」而已，那又何必多此一舉讓考生疲於奔命？對於非面試不可的科系，何不辦理分散在不同日期的兩到三個場次，甚至增開夜間場次，讓考生擇期參加，讓原本壓縮的時程呈現最大彈性？

只是這樣的應變措施不該是簡單的防患未然，何以要到連亡羊補牢都可能來不及的當口，才讓面臨大考的孩子無端跟著驚惶失措？

事實上頂大熱門科系之間口試撞期的情況是老問題，甚至讓人高度懷疑某幾間學校就是為了爭排名而不擇手段，且是故意縮短考程，再讓考生面臨兩難的困局，非得在第一和第二之間做出抉擇不可，這時排名較後但釋出名額較多的校系，因為機會相對較高，容易吸引學生，便更能從這種畸怪的制度中取利，錄取到水準較高的學生，事後還不用擔心會被搶走，這也能夠解釋為何清大交大申請入學名額要放七十％、八十％以上，而讓相對比例低的台大備感壓力了。

這些頂大的惡性競爭，教育部難道不是心知肚明，為何還由他們胡搞瞎搞，任民怨沸騰？

（作者為高中教師、學生家長，高雄市民）