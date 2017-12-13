自由廣場》高投票率 讓罷免案雙贏

◎ 張淑賢

時代力量立委黃國昌罷免投票十二月十六日登場，黃國昌陣營十日下午在汐止火車站前廣場，舉辦挺昌造勢大會；黃國昌說，週六這一次罷免投票，不只是黃國昌個人的選戰，也是台灣民主價值的選戰，呼籲鄉親站出來，用選票投下不同意罷免，再贏一次！

根據公職人員選舉罷免法規定，罷免通過門檻是有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選區選舉人總數四分之一以上。這次投票人數共二十五萬五五五一人，等於要六萬三八八八票才算通過。六萬三千多票說高不高、說低也不是很低，因此十六日的投票結果有種可能，贊成罷免的票數未達六萬三八八八票因而罷免案未通過，然而呼籲新北市第十二選區的選民能讓罷昌案成為台灣民主雙贏，如何說呢？如果罷免案沒有通過，然而贊成罷免的票數卻高於不同意罷免的票數，這樣並不算還給黃國昌公道，因此最希望看到的情況是，不同意罷免的票數高於同意罷免的票數，也就是如同黃國昌所說再贏一次。

畢竟推動修改選罷法時，大家都一再強調門檻應當下修，因此無論支持者、反對者都應該積極說服選民出來投票；罷免方應該以理說服人，千萬不能搞小動作，如假借選委會之名打電話，被罷免人也必須接受人民檢驗，期待降低罷免門檻之後的第一次投票結果能讓台灣民主更向前邁進一步。

（作者為家庭主婦，台北市民）