自由廣場》凱文史貝西 蔣中正 #MeToo

◎ 易宬安

好萊塢近來不少陳年性騷擾案浮上檯面，大牌製作人、影帝等呼風喚雨之輩，過去藉權勢、資源佔便宜，折磨被害人身心，又因這些大人物的名聲，讓被害人再經歷不敢呼救，或控訴時被漠視、噤聲，甚至被影射「搏上位」的二度傷害。

想像一下：當凱文史貝西因火紅的Netflix影集《紙牌屋》，再次站上生涯高峰，正面新聞排山倒海，那些曾被他傷害，終日活在陰影下的受害者，有多麼痛苦不堪？

曾凌辱你的惡狼，眾人卻看不清他的面目，媒體整天播送著他的美好，多令人崩潰？

豈不和白色恐怖受難者的經歷十分類似？對受難者家屬而言，至親被誰殺害，長久以來是不能談的禁忌，沒有加害者因此受罰，許多證據所指的元凶─當時的統治者蔣介石，甚至不能指責，只因「功過未定」，遑論各地還有許多紀念物，大字寫著「民族救星」，觸碰著家屬創傷。

於此時隨《促轉條例》轉型，有何不妥？忙著盤點以「中正」為名的學校有幾所、道路幾條，實在本末倒置。中興大學法商學院都能獨立升格，改為現今的臺北大學，新埔工專都能三度更名，如今稱聖約翰科技大學，改名成本會有多高？學校或道路的本質難道會改變？

前述好萊塢風暴，隨社會風氣轉變，「受害者沒有錯、暴力沒有理由」的觀念已慢慢建立，#MeToo運動在社群上持續串聯，越來越多人勇敢站出，顯示犯罪並不只存在於人們想像。一如性暴力的指控可能是誣告，政治受難者的指控也必須嚴謹驗證，這些都是《促轉條例》施行後的細節，但別讓旁枝末節，再次掩蓋政府曾經犯下人民不敢控訴的錯。

（作者任職出版業，台北市民）