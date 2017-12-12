自由廣場》用李署長的數字計算結果····

◎ 陳煥武

健保署李伯璋署長多次在報章雜誌上發表他對於健保財務改革的想法和作法，可說是政壇上有史以來最主動投書媒體的行政官員。署長是醫界出身，深知道要說服醫界同仁，唯有實證研究，用數據服人，確實也達到了理性辯論的效果。這樣積極主動的闡述施政理想和作法，公開透明的與目標讀者作溝通，值得讚許與鼓勵。然而11日署長在貴報的投書中提及「必須加強節流。我們從健保大數據分析發現，唯有從控制不必要的檢驗檢查及用藥來著手」，卻讓人深深感到不安。

先不論藥品的部分，我們來談談檢驗檢查的項目。依署長自己投稿在台灣醫界期刊上所提供的數據，105年電腦斷層重複檢查只佔8.7%，核磁共振甚至低到只有2.7%，重複作的全部都算是浪費好了，我們抓5%，也只省下28.89億。然而，依本人臨床經驗，約五分之一的重覆影像是來自不同醫院，五分之四是同一醫院，同一醫院浪費的可能性極低，多是病情有變化來追蹤。把剩下五分之一不同醫院檢查全算是大醫院的傲慢和偏見，不願意相信小醫院的檢查，實際上也才省下不到6億。更不用說，這之中有不少是檢查範圍不同或是檢查品質不佳的。筆者預估，健保省下的金額將不到3億元。健保署所費不貲建立與維護影像共享中心，卻無法達成節省健保支出的效果，只是在影像檢查給付數據上好看，甚至整體花費更加龐大。

影像檢查有早期診斷和提高診療正確率的效果，和理學檢查是相輔相成、齒唇相依。目前健保嚴格監控3個月內重覆影像檢查核刪，已經造成醫療人員寒蟬效應，2014年梧棲童綜合醫院神經外科醫師被判決賠償三千多萬元，引起醫叫一片譁然，最主要的敗訴原因就是病情變化時，在沒有放置腦壓監測器的情況下，沒有即時安排電腦斷層，就是血淋淋的案例。從OECD網站最新2015年（呈現的是2013年）的資料，台灣每人平均檢查量每千人口檢查量只有美國的32%、加拿大的58%、法國的40%、韓國的53%和澳洲的70%，如果再把給付點數換算成金錢，每人檢查花費總金額幾乎是先進國家的四分之一到十分之一。影像給付已經算是在作功德了，繼續降低給付、找理由核刪重覆檢查，只會降低醫療品質，讓其他醫療花費上升，整體來說，得不償失。

我們就像在吃燒餅，應該思考燒餅帶給我們的美好滋味，還是心中掛念著掉在地上的芝麻粒呢？

（作者為公衛所博士生、助理教授級醫師）