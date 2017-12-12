自由廣場》回應健保署長：不節流卻對醫療榨汁？

◎ 蕭勝明

拜讀貴報昨日自由廣場李伯璋先生「談健保財務」一文，對健保虧損，認為「唯有從控制不必要的檢驗檢查及用藥來著手」。身為全民健保最高首長，如此思維，我深感驚恐且不解。這無異向苦勞二十餘年的醫療人員與製藥相關企業，再加猛力限縮榨汁，扣下血汗成本與勞資來補財務缺口。

即使一般民眾都知道，全民健保二十餘年，台灣醫療品質世界知名且先進，醫療費用卻低廉到不可思議。並非社會福利財源強大，並非稅負加重人民保健的支出。而是以「全民健保」名目，綁縛台灣醫療相關產業，由國家控管收入與服務。

尤其血汗的，發明「總額預算」、「浮動點值」、「醫療評鑑」、「事後審查核刪」，無所不用其極，剋扣醫療人員的勞務所得。美其名「共體時艱」（更白話的，「做功德」）。醫療人員付出勞務和專業，政府配給的是核扣後的「點值」，再打折計算為現金。每個月打幾折甚至無法預期。健保行政人員的薪水、年終，可從來沒少給過。

診察疾病，充滿未知不確定，人體隨時在變化。檢驗檢查和用藥，都是基於醫療專業做出的處置。任何處置，都不會是「不必要的」。甚至就是因為跳脫常規的處置和檢查，才得以發現新的致病來源，新的治療手段。

全民健保二十餘年，不論輕重症都保，還不斷將昂貴醫療納入給付。不只全民皆保，已經「全球皆保」。欠保催繳困難，少額金錢就可復保。外國人、長期旅外甚至歸化他國的民眾，有病就回台健保就醫，眾所皆知。醫療人員長期剋扣勞務所得，人才大量流失，醫美不醫病。第一線工作人員身心俱疲，過度勞累，導致不必要的醫療失誤。處處防禦醫療，只看小病不碰大病，診所迴避風險只看感冒，民眾求醫無門只能擠爆各大醫院的急診與門診。這些都是健保財務缺口的重要原因。

無法開源，不能節流，只拿行善助人為己任的醫療藥品相關人員來不斷榨汁。醫療需要人才，人才需要求生存。壓榨醫療，不是有效管理，無法解決問題，只是讓全民的衛生福利，更向地獄推進一步。

（作者為家醫急診雙專科醫師，基層診所開業醫）