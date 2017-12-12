自由廣場》桃園機場免稅招商要做好溝通

◎ 張家春

執政最重要工作，就是不斷的溝通。最近賴院長的功德説及一例一休的再修法，執政好意強被各方扭曲誤解，其問題的癥結就在於「溝通」不良，尤其是在說服社會大眾的媒體溝通方面更是少了一點事前作為。往者已矣，來者仍可追。桃機公司針對二期航廈免稅商店合約已召開數次公聽會，各方角逐者摩拳擦掌競相爭逐，該案也將於近日公開投標的遊戲規則。(https://money.udn.com/money/story/5612/2679424)

雖然傾聽為良好溝通的要件，然而政治必定有得利者，也有損失者，競逐各方各懷不同之說帖，主政者該如何權衡何者為是、何者為非呢？這時適度的傳達「公眾利益」及「國家利益優先」的目標，讓各方競逐於提出可達成政策目標的最佳方案，讓競爭符合國家整體利益就是很重要的與公眾溝通重點。

列舉利弊是公眾溝通的重要內容。例如澳洲政府為了確保免稅經營符和國與國對等利益，避免在來澳洲遊客與澳洲國民出遊國間相互免稅消費行為造成澳洲外匯淨流出及稅收損失，自2002年起推出一連串有關澳洲免稅經營的政策，更加注意免稅政策對澳洲與歐盟間的不對等購物消費行為的稅收影響，積極消弭免稅消費的不對等性，包括限制國人出國前在關口的免稅購物及同時與大洋洲國家間達成相關免稅政策的磋商與協定等做法。同樣的，蔡政府應該向大眾說明此次政策變革將如何著力於讓台灣相對於周邊國家的免稅商品市場的競爭力的提升。

由於許多跨境免稅商品的交易實務非行內之人多不能參透，香港、新加坡、首爾、日本東京、大阪等機場都在台北的一日航程內的機場，旅客購物前會互相比較，哪邊購物便宜上網即知，機場公司在設定權利金水準時，一定要做好與週邊國家機場免稅商品市場的經營比較與分析。假如提高權利金使得台北的免稅購物價格高於週邊國家機場同類免稅品之價格，結果將造成消費者流失到週邊國家機場消費，高權利金反而變成看得到吃不到的結果。又假如經營者同時跨兩國機場免稅經營，在我國未有與相關國家簽定協議的情形下，該跨國經營者刻意壓抑在台營運量以提高它在他國機場營運量以圖利本身集團產業而造成我國稅收及權利金的損失，如何避免應該事先設想及說明。

許多國家實施免稅與退稅政策時也會考慮對於國內產業的擴張效果及就業的增加效果，例如日本有鑑於觀光客對於日本家電及藥妝的高度購買興趣，大力的開放退稅銷售，做出許多就源退稅的便民措施，根據統計東京、大阪和愛知三大都市圈內的退稅店數量，在2016年出現46.5%增長幅度。而這一部分的產業關聯及衝擊評估是在實施機場免稅政策時非常重要的參考依據。

桃機公司二期航廈免稅招商已經成為新聞的焦點，過去桃園國際機場以公私協力模式成功導入服務業的創新與專業，期待這樣攸關年收益數百億的的重要稅收來源市場上，有一個更為週全的政策思考，在溝通上也能做到以國家利益為目標之競逐環境的形塑。目前上文所提及的與公眾議題，相關單位說明不多也沒有相關報告可依循，深恐又重蹈輕忽與公眾溝通之重要性而撰此文，願得執事者參考。

（作者為中國文化大學勞工關係學系副教授，中華跨域管理教育基金會執行長）