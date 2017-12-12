自由廣場》共軍繞台牽制美艦入港

◎ 雲程

今年九月，美國國會通過《二○一八財政年度國防授權法》，在第一二五九條表達行政部門應「考慮重建美國海軍與台灣海軍停靠港的可行性和可能性」。「靠港」前所未見，不免讓人與去年四月間，CMA CGM公司所屬具一．八萬TEU運量，長三九九、寬五十四、吃水十六公尺的巨輪Benjamin Franklin號首航高雄港，與今年七月，MAERSK所屬同級貨櫃輪Mc-Kinney Moller號來訪聯想在一起：難不成美軍雷根號航母入港有譜？

目前公開的方案不是「靠港」，而是由台灣提供美軍艦在「外海的運補作業」，二○一八年開始執行。AIT為此進行商訪，計劃於十二月初與得標廠商簽約。

此時，中國駐美公使李克新八日主動邀請中國留美學生、華僑與媒體參加講座，還特別低頭念稿表示「美國軍艦抵達高雄之日，就是我解放軍武力統一台灣之時。」其舉措顯係受命且有針對性。李克新之言在累積相罵本─進可鋪陳日後衝突，退可縮為做做外交姿態。短期外交拌嘴成分居多，但警訊仍在。

中國的精華區外露，解放軍必須長距離武力投射能力，逼敵到第一第二島鏈之間決戰。自二○○八年十一月，解放軍海軍旅州級驅逐艦首度穿越宮古水道，十二月「海監」船首度進入尖閣領海以來，中國軍事能見度一年強過一年；從海軍（海警）艦艇、空軍飛機，從單一軍種到聯訓，從尖閣、宮古到巴士海峽，不斷測試軍力投射的能力與組合。今年中國「海警」船繞行尖閣領海，從固定的兩艘一組增長為四艘一組，頻率更增為每月三航次，意在誘「海自」出手；軍機繞行台灣的頻率也增加，今年已十六次，這還不算軍艦的部分。

不過，一九五○年韓戰爆發，美國參謀首長聯席會議便指出：朝鮮、台灣與越南是同一件事情的不同側翼，它指的是從東海到南海各種紛爭的本質，乃美中長期戰略競爭架構的外顯。即便美中建交快四十年，架構仍持續至今。

在東北亞，美日台韓四方，是在整體戰略的觀點下，分配各國軍事投資與支援方案─失去台灣，美日韓防衛網就潰不成軍；韓國、沖繩有事，台灣至少要負責「人道援助」義務。十二月四日馮世寬的援助說，即為明證。

台灣人無須驚恐，該注意的是站穩腳步。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）