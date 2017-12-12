自由廣場》（青年時評）「武統論」拆習近平的臺

◎ 王濬

中國駐美公使李克新一席「美國軍艦抵達高雄之日，就是解放軍武力統一臺灣之時」言論，被認為是「武統論」的再次爆發。但在狠話背後，凸顯的卻是中共「鷹派」對兩岸關係所持續造成的破壞與傷害，以及對習近平對臺政策的挑戰。

（一）武統論從來都無助「兩岸心靈契合」：李的威嚇援引自中共二○○五年三月的《反分裂國家法》。李可能忘記引用的是：在該法通過的僅僅十二天後，便爆發了史上最大的「民主和平護臺灣大遊行」，那百萬臺灣人的憤怒與吶喊，如果還不足以證明此種「對臺方針」是如何失敗的話，那只能說：裝睡的人是叫不醒的。甚至，武統只會讓臺灣人民更堅定於自己對主權與制度的認同。

（二）舊時代的舊思想：從臺海飛彈危機、《反分裂國家法》，到今日仍不時由鷹派發動的武統威嚇，換來的卻是臺灣對中國的好感度降至低谷。兩岸關係是一動態並不斷發展的進程，如在過去已證明為負面的做法，卻不願在新情勢下尋求新模式，這樣屬於「舊時代」的「舊思想」，又如何能開啟習所謂的「新時代」？遑論，兩岸關係能有任何正向發展的機會？

（三）拆「習大大」的臺？當習極力追求「兩岸心靈契合」、「命運共同體」與「尊重臺灣人民的社會制度與生活方式」同時，官員卻仍在海外赤裸裸宣揚傷害臺灣人民情感、破壞兩岸關係發展的言論，完全與「十九大」後習的對臺政策背道而馳。再多善意或優惠的釋放，也不及此種野蠻恐嚇造成的傷害。無論此一「最強勢」的中國領導人是否注意到，但很顯然，底下正有人在拆他的臺。

而李克新最後還加了一句：「統一會讓你們的小確幸變成大確幸。」先不論李對於所謂「確幸」的定義為何？是在網路上發表言論就可能依「顛覆國家政權」論處；還是在溫度零下的夜裡被政府從家裡驅離出去？臺灣人已經透過三十年民主化的追求，以及多次的選舉投票及政治參與，表達了我們對「生活方式」乃至「民主制度」的選擇。「統一」或任何改變現狀的舉動，都該由兩千三百萬人民所決定；不是由外力所強迫，更不會在武力下屈服。

（作者為台灣大學國發所碩士生）