自由廣場》我對台獨人士有意見

◎ 莊勝榮

市面上主張台獨的人，根本欠缺方法論，而且，整天只會募款，如果台獨的方法，有募款能力那麼強，早就獨立了。再說，他們腦袋也很糟糕，是中華民國正名為台灣的問題，不是台灣從母體脫離而獨立問題。因為，中華民國跟中華人民共和國名稱太像，容易被混淆，容易被稀釋掉，導致主權模糊不明確，所以要改名為台灣，此乃不得不的作法。

這些號稱台獨人士，有什麼好方法，讓群眾安心跟著走，答案沒有。可曾主張發展核武，來跟中共恐怖平衡嗎？有主張發展或購買長程飛彈，以戰止戰，預防戰爭勝於戰爭嗎？從沒聽過。

若是武的不行，來個文的吧！有主張想盡一切方法，讓中共民主化，台海永和平，台灣問題自然解決嗎？他們心想，讓中共民主化最快三十年，那時即便中華民國可改成台灣，人也早已作古了，不看到的就不願做，或者根本沒想到。

這招若嫌太久，還有別招。天天主張公投卻不會用，來個你是否同意台澎金馬為美國第五十一州的台灣州公投。以現在的情勢看，過半機率高，因為台灣心想當總統的區區幾個，其他九成九是被統治的對象。抑且，掛上大國國號國旗，戰艦航母靠岸，形成保護傘，何樂不為？英文還可以學得更好，附加價值多多。只是，為了台灣州跟中共翻臉攤牌，划不划算，美國也在盤算。

當然，做美國的五十一州，可長可短，做習慣了日子也過得好好的，就繼續做下去。萬一不想當美國人，要改為台灣，那再公民投票，從美國五十一州脫離成為台灣，這種先靠行寄人籬下，再自己當家做主，成立台灣國，恐怕是較快速的方法。也許有保守固執的人認為荒謬，但不可否認，把球丟給老美處理，也是靈活方法之一。只要我們願意，只要他們同意，台灣州邁向台灣國不是夢。

（作者為律師，台北市民）