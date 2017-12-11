鏗鏘集》被反智之庫拖累

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智庫任務在想出「不一樣」的點子，如果美國智庫論述「民主是好東西」，那是腦袋敗壞，但在中國提出這種說法，那就是清新可喜的「高論」。

民主早有共同定義，中國毫無民主可言，現在中國反智之庫指黑為白，以「崛起」的中國作為民主的標準，自命是「世界最大的民主國家」，還召開羞於公佈名單與內容的「世界政黨大會」，真是荒謬的極致，教熊貓族無顏見人。

國民黨威權統治也不遑多讓，高壓手段剝奪人權，特務殘害人民。走過那種黑暗時代的台灣，在解嚴三十週年後終於通過促進轉型正義條例，對國家轉型，平反冤錯假案是「好東西」。

國民黨臉上無光，但卻是最大受益者，因為民進黨負起責任，替他們清除國民黨威權統治留下的沉重包袱，讓它可以改頭換面，在民主體制下公平競爭。

但國民黨的反智之庫和立委卻很天才，反對促轉條例的理由居然包括台灣並沒有「威權統治」；促轉條例應該包括日治時期，慰安婦的帳也要算；有人辯稱蔣介石反共保台有功，促轉條例「違憲」；有人罵民進黨搞「清算鬥爭」。

這些理由自取其辱：急於衛護蔣介石的雕像與「紀念堂」，卻忘了如果蔣介石反共有功，那更凸顯他們投共的叛逆；蔣介石親日，「以德報怨」，他們卻迎合中國反日，暗批蔣介石不關心慰安婦；套用毛家血腥的「清算鬥爭」，罵平反冤錯假案的民主程序，更是反智。

「中華民國憲法」時空錯置，通過時只有幾個台灣人出席舉手，強行在台灣實施就是最大的不公不義；而蔣介石為一己之私帶頭違憲不知凡幾，國民黨炒違憲，只有把自己的臉打得更腫。

（作者王景弘，資深新聞工作者）