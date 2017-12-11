社論》「這次不一樣」的危機

今年經濟看似晴空無雲，ＧＤＰ成長預估可達二．五％，明年保二亦非難事，而台股自五月上萬點後，至今仍在萬點之上盤旋，創下史上最長紀綠。此種榮景同樣見諸金融海嘯之後全球經濟與資本市場的表現，其間雖有歐債危機及地緣政治風險，但世界經濟仍走出一波最長的多頭走勢。儘管近來有不少泡沫化的警語，但全球資本市場的歡樂派對卻未曲終人散，台灣投資人亦處在豐年祭的饗宴。然而，本波景氣能否超脫循環週期，成為「這次不一樣」的多頭新常態，不容過度樂觀。

美股道瓊指數漲到二萬四千多點，從金融海嘯低點漲了近三倍，而科技股為主的那斯達克亦有數倍漲幅之多，費城半導體漲勢也相當凌厲。歐洲不僅核心國家德、英、法出現多頭榮景，備受債務危機蹂躪的「歐豬」等國亦多從谷底回升，早已脫離風暴的衝擊。亞洲的印度、東南亞等新興市場漲勢強勁，東北亞的日本、南韓也創下波段新高。台灣此波雖然漲勢遲緩，但借助外資之力拉抬，指數亦有亮麗表現。然而，全球多頭走勢其實不是來自基本面的明顯改善，而是各大央行施行寬鬆政策釋出氾濫資金所致。但因資金並未流向實體經濟，經濟成長的力道略顯疲弱，一旦各國央行啟動緊縮政策，中斷了資金活水，金融市場是否陷入萎縮，備受關注。

在台灣，帶動ＧＤＰ成長的出口，主要動能來自全球貿易的熱絡，即外部需求之力道。例如做為蘋果供應商的我國出口大廠，得力於新手機上市，營收躍升，不僅促成出口額大幅增長，且股價更出現強勁飆漲，使台股得以在萬點之上屹立不搖，此一現象被稱之為一顆蘋果救台灣。但台灣產業過度依賴單一廠商，即是重大風險。若是蘋果手機銷量不如預期，勢必牽動蘋果概念股重挫，導致萬點行情不保；其二，蘋果分散供應商是其慣用策略，近年中國供應鏈崛起，擁有低廉成本與人口紅利優勢，逐漸得到蘋果青睞。近日蘋果執行長庫克特別參訪中國供應鏈廠商，盛讚其品質與效率，凸顯台廠的壓力與危機。換言之，蘋果雖可救台灣產業，然而一旦琵琶別抱，這顆蘋果也可能變成毒蘋果。

台灣此波成長呈現外熱內溫狀態，實體經濟投資集中於少數大企業，無法澤及全面產業的翻轉，公共建設亦不足，ＧＤＰ呈現虛胖現象，研究機構稱之「沒有蟹黃的大閘蟹」。更嚴重的是，即便利率趨近歷史新低，國人的超額儲蓄依然創下新高，甚至對殖利率近四％的台股，敬而遠之。投資人態度保守，不但使實體經濟得不到資金奧援，且造成台股多由外資主控，佔每日成交額近四成，而多數上市櫃權值股外資持股均過半。換言之，台灣績優企業為外資買走，其營業成果亦大抵落於外資手中，並且可在金融市場上呼風喚雨，賺取差價，形成外資吃肉，內資喝湯的強烈對比。因而此次萬點可說是散戶最無感的行情。

投資人對台股失去信心，政策甚至反其道操作。以當沖降稅為例，為了增加成交量，將現股當沖的證交稅減半，但長期持股者的交易卻維持原有稅率。當沖就是當天完成買賣，根本不是正常投資行為，用業內術語來說，就是買空賣空的對賭，是變相的賭博。而政策竟不鼓勵長期持股者，反而給予投機者降稅優惠，政策思維與邏輯令人難以理解。諷刺的是，台灣拚經濟的手段是對投機對賭降稅，而川普大幅降稅的主要對象則是從事生產活動的企業，兩者格局高下立判。坦白說，股市交易十有九輸，當沖降稅固然可見成交量增加的短效，但長此以往，多數投機客勢必不堪虧損而退場。所以當沖降稅是竭澤而漁，短多而長空，可悲的是，主管機關看到成交量增加，竟然沾沾自喜，意圖延長當沖降稅的期限，而不思考台股的結構改革。

十月景氣燈號對策信號勉強守住綠燈門檻，成長出現疲態。國際上，中國債務地雷，美國縮表升息，全球主要央行亦可能跟進；而地緣政治更充滿風險，北韓核武、南海主權之爭、恐怖活動猖獗、中東緊張，在在可能引發戰火。這些變數可能影響明年景氣，但是承平太久，繁榮似乎成了新常態，一旦民眾普遍相信「這次不一樣」，金融風暴的黑天鵝可能就將悄悄地降臨了。