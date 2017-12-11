自由廣場》7500億差價評離岸風電

◎ 李界木

環保署一口氣通過十九件離岸風電環評案，發電裝置容量高達10.07GW，超出了二○二五年風電發電量要達到3GW的目標，有望減少每年燃煤碳排量近三千萬噸。政府對再生能源開發的魄力與決心，值得肯定。但是，是不是最明智的抉擇？

日本三井公司開發混合風、海流發電系統，結合的垂直軸風力與從洋流發電的水下渦輪的浮動。同一大柱，上有風渦輪機，下有海流渦輪機（風、海渦輪機原理、裝置相同），聰明的裝置會減少材料浪費，而且海流渦輪機可能比傳統的風力渦輪機會產生至少兩倍多能源。因水的密度大約是空氣八百倍，在相同的掃掠面積上，海流只要每秒一米，風卻要每秒九米，才可以產生同等的電力。（可搜尋：World’s First Floating Wind-Current Turbine to be Installed Off Japanese Coast）

又根據蘇煥智指出，最近的國際競標價格已經跌破每度新台幣二．六元。台灣的風場效率不輸給北海，而且深度也不比北歐的北海還深，條件更好，為什麼台灣政府不能採取國際競標，而仍然堅持要以躉購費率一度六元來採購呢？以目前國際競標的價格來算，這個差價每度三．四元以上，廿年的差價（一年一一○億度，廿年）損失將高達新台幣七五○○億元。這樣是明智的抉擇？

推動非核家園，替代核能發電，必須選擇具有基載特性的綠電來替代才合理。離岸風力發電，風力是不確定性的，所以根本就不適合當基載。且離岸風力發電只有六％效益，但冬天我們並不缺電時，它卻是發電效率最好的季節，所以根本不能配合。筆者認為適合基載的綠電是深層地熱和黑潮發電。

離岸風力電場既昂貴又難以建立和維護。波浪作用和很大風，特別是在暴雨和颶風，可能會損壞傳統的風力渦輪機。目前人們知道風電場和太陽能源這些類型的土地利用變化，可能導致微觀氣候的變化。但不確定微觀氣候的變化，對當地植物、土壤、碳循環（C cycling）的影響。

例如，風力發電場的工作突出了對當地氣溫的影響，通過狂暴或湍流（turbulence）改變了濕度水準，造成更高的生物氣體濃度（CO2，甲烷和一氧化二氮），以及雲層和降雨模式的變化。環評案上應附加要求業者，提出長期觀測實際資料，供日後參考。

（作者為前環保署副署長）