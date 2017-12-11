自由廣場》 LNG船進港與供電危機

◎ 劉振乾

十二月七日，台電董事長楊偉甫在立法院經濟委員會坦言，「天然氣料源與輸送是一大挑戰，尤其是輸送部分，由於是用船載運，只要海象不佳，船隻便無法靠岸，氣源恐受影響，進而衝擊供電安全。」楊董事長坦白說出液化天然氣的阿奇里斯腱（致命弱點）。

因為台灣的天然氣儲量僅有七天到十天，如果在夏天遇到兩個颱風接連襲台，液化天然氣船就無法靠岸卸貨。當台灣把那麼大的百分比放在天然氣發電上，那限電的機率就大得無法想像。而限電對於台灣出口工業的打擊之大，不必多言。行政院對於台積電開出的「不缺電書面保證」就會跳票了。

berth master是具有一級海技士國家資格的船貨進港管理負責人。液化天然氣（LNG）進口，有什麼嚴酷的條件？且聽知多棧橋管理公司資深berth master詫間良三的說明（日本中部電力公司約五成的LNG都從知多LNG基地進口）。

在LNG船進港的當天，要看氣象情況以判斷是否能靠棧橋。靠棧橋的條件是風速每秒十公尺以下，波高一公尺以下，視程一海里（一八五二公尺）以上。並且必須在早上八點左右做出決定。

當船靠近棧橋時，必須以秒速十公分以下的速度慢慢靠近棧橋，讓船不受波浪與風的影響，維持船與棧橋在平行狀態。

靠棧橋的瞬間最為危險，最要注意的是「風」。注意風速與風向，切實讓船與棧橋維持在平行狀態。

以上條件，限制了LNG船靠岸卸貨的時機。巧婦難為無米之炊，沒有燃料，電力系統突然喪失供電能力三．四％的時候，會「降頻至五十九．五HZ」，如果五十秒內沒有電力補上，電力系統會自動跳脫（停電）。這就是今年八月十五日大停電的起因。在冬天三．四％是約九十萬瓩，在夏天則為約一百二十萬瓩。

當台中、高雄的地方政府首長紛紛要求台電的燃煤電廠降載時，也要覺悟這件事所帶來的供電危機，理解經濟部長承認穩定電力是挑戰的原因。

（作者為台電退休工程師，台北市民）