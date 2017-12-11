自由廣場》（澄社評論）領導人的魄力與功德

◎ 林宗弘

受到國民黨歷史論述影響，台灣政壇似乎有種推崇強人魄力的傾向。現實經驗裡，政治人物的魄力是把兩面刃，可以用來做功德，也可以用來造業障。從常人素樸的正義觀來看，當領導人把魄力用在整頓豪強、扶助弱勢時，便是做功德，站在有錢有勢一方，展示魄力用來欺負社會上的弱勢者時，便是造業障，關於正義的權力與弱者的權利，學者說的不過是有系統整理過的常識。

比如說，習近平也算得上有魄力的領導人，雖然反貪腐主要目的是清洗政敵，也無程序正義，一般中國民眾還認為是好事。然而十一月以來，從北京市一場造成嚴重死傷的大火開始，中國各大城市藉機強力「清理低端人口」，要「刺刀見紅」，同時協助民運的台灣人李明哲被重判五年，海內外輿論都驚呆了，這是因為掌權者的魄力，是赤裸裸地剝削弱勢者、無權力者，看來大家都是低端人口，我們都是李明哲，除了黨所豢養的五毛之外，沒人會稱讚這種造業障的魄力。

台灣勞基法修訂爭議面對同樣的道德問題。當賴揆說要解決廠商缺水、缺電、缺地的問題時，輿論稱讚他的魄力，是因為民眾知道水電控制在國家壟斷企業手上，抗拒改革，工業區土地控制在少數財團地主手上，囤積居奇，有魄力解決這些痼疾，確實是做功德。然而談到勞基法更彈性化，雖然或許有少數工人真想加班又能領到加班費，大致仍是站在資方立場欺負勞方，官方沒科學根據又自知理虧，硬把中小企業困境扯進來，由於中小企業比大財團弱勢一點，似乎就可以修法欺負最弱勢的勞方了。各位想想，這樣也算做功德嗎？

就算最後有妥協地修法，請不要繼續造業障了。賴揆確實有魄力，請好好指揮勞動部嚴格執行、落實勞基法與職業安全勞動檢查，防堵許多修法期間勞方指出的法令漏洞，減少勞工過勞與職災風險，讓少數黑心廠商無所遁形，提高弱勢勞工的最低薪資，把魄力用在支持弱者的一方，才是大家心目中的做功德。

（作者為中研院社會所副研究員）