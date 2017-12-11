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自由廣場》「轉進」中的藍營政媒

2017-12-11 06:00

◎ 蔡美珠

總統蔡英文出席文化部國家人權博物館籌備處主辦的「世界人權日紀念活動」致詞時，回應了這陣子對於促轉條例三讀後，相關路名、校名改名的問題。蔡英文說，「把那段我們共同走過的苦痛，直接簡化為改名，是很可惜的事情。真正的轉型正義，是促進和解的嚴肅的工作，包括真相調查、司法平反、社會溝通等等。」

個人相當贊成蔡總統的說法。要改路名跟校名根本不必等促轉條例通過才能做，二○一二年台中市政府民政局宣布，從台中火車站、中正路、台中港路，中棲路到台中港區，全長二十四．二公里，改名林清淵台灣大道」，其中也包括中正路。二○一三年因新北市共有十九條中山路，大多數都不相通，民眾長期陷入「一名多路」的困擾，市府因此選定貫穿三重、新莊及泰山的十多公里長中山路，率先更改路名，經過道路兩側的一萬多位居民進行民調後，有七成支持改名，逾五成票選出「新北大道」為新路名，因此決議將三區的中山路正式更名為新北大道。

另外，學校改名更是不計其數。如興國管理學院更名「中信金融管理學院」，德霖技術學院更名為「宏國德霖科技大學」，藍營政媒拿促轉條例「重點攻擊」改名問題，不談真相調查、司法平反、社會溝通等等，司馬昭之心路人皆知啊！

（作者為退休教師，新北市民）

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