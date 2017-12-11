自由廣場》總統，那些神秘檔案…

◎ 陳昱齊

最近以來，原本停滯的轉型正義工作在各界的壓力下，總算甦醒過來，立法院陸續三讀通過國家人權博物館組織法與促進轉型正義條例，檔案管理局也發布新聞稿表示，為配合政府推動轉型正義，已設置「政治檔案應用專區」，線上開放十萬頁的政治檔案。政治檔案的清查與開放是絕對必要的，對於過去部分「消極不開放」的政策更應該藉此機會徹底檢討。

除了檔案管理局之外，在國史館內也有一批自總統府移轉的檔案，內容同樣屬於「政治檔案」範疇，但這些早就超過三十年，甚至四十年以上的檔案，卻有部分仍不對外開放，例如題為「臺灣獨立黨在日活動情形」、「彭明敏等在美活動」、「黨外組織海外活動」、「高雄美麗島事件質詢與建議」等，甚至還有「陳文成案專卷」也同樣不開放。

原來國史館曾函請總統府辦理這些檔案的解密作業，結果馬英九時代的總統府第二局卻在二○○九年七月十六日，以華總二檔字第09810046540號函回覆國史館，要求將這些檔案繼續保密，直到二○一九年一月二十三日再行檢討。原因為何無從得知，但充分凸顯馬政府不願面對歷史真相的保守心態。

強調轉型正義的基礎在於政治檔案開放的蔡政府，豈能在這件事情上面與馬政府看齊？既然蔡總統屢次重申政府清查、開放政治檔案的決心，這一批被馬政府不見天日的政治檔案，總統府應該主動清查解密並線上公開，為政治檔案的開放做出應有的示範。

（作者為政大台史所博士生）