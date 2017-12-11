自由共和國》許玉秀 ／反對罷免年輕世代的國會人才

時代力量立委黃國昌跟支持者握手。（記者俞肇福攝）

許玉秀 ／前大法官

為什麼要站出來

黃國昌立委面臨罷免投票。認真想了好久，我不是他的選民，但是一個台灣公民，我在意各個選區選出來的立法委員，能否捍衛我的公民權益；曾經擔任教職的法律人，對一個後輩法律人的人品和專業，是否符合我曾經的教學期待，很在意；還曾經在職務上，用憲法監督過公權力機關的行為，對立法委員理解並實踐憲法的能力，更是在意，因此覺得不應該保持沉默。

靦腆樸實如一

黃國昌，真的既不曾受教於我，也不曾獲得我任何支持、提攜。他在學生時代有多優秀，在學術生涯中，尤其是在中研院的研究有多傑出，都是從後輩及同輩的同事聽聞而來。

第一次見面，大約廿年前，他為了到政大兼課，被逐一引薦。一個我必須仰頭看著的高個子，卻是笑起來一臉靦腆，有著基本的禮貌，沒有在這種場合通常難免的迎合討好。這個人拙於言辭？

那是匆匆一面，再見到他，已經是十幾年以後，在中研院。這時候的黃國昌，已經以引人注目的學術成就受到多方肯定。在極少的匆匆幾面當中，我看到的依舊是笑起來一臉靦腆，依舊是適度的禮節，不多也不少，歲月沒有讓他世故。

嚴謹的專業與人格

在二○一六年十一月十三日第三屆模擬憲法法庭的言詞辯論庭，黃國昌以聲請人之一的身分，到法庭陳述意見。對於模擬憲法法庭這樣的民間活動，尤其模憲審理的都是非常有爭議的釋憲案件，例如同婚、死刑、轉型正義，官方機構總表現出某種迴避的態度，對於模憲發出的邀請向來甚少回應。已是立委的黃國昌，沒有因為身分改變，而調整和公民團體的互動，甚至在立法院非常緊張繁重的工作節奏當中，抽出時間慎重參與。在他具體的支持行動裡，我看到的是對專業的忠誠人格表裡如一。

最近一次的近距離見面，在司改國是會議第四分組最後一次分組會議。黃國昌因為曾經主持關於人民參與審判的研究計畫，應委員們邀請，與會提供專家意見。本來預計時間只有廿分鐘，終究被「質詢（司法院的官員認為他們來報告像遭到質詢）」了一個小時。相對地，有多少官員來報告五分鐘，都令人難以耐煩。

雖然眾所周知，他主張採取美國式的陪審制，但所有的回答，緊扣著過去的研究過程與結論，知之為知之，不知為不知，沒有特意為陪審制宣傳。當天擔任主席的我，見證了一個態度十分嚴謹、應對樸素實在的法學專業研究者。

嚴謹，是「非常優秀」的必要條件。倒是早在去年大法官審查程序中，已經見識黃國昌令人激賞的專業表現。

審查大法官很重要但很困難

因為憲法長期被凍結，大法官在傳統司法實務上，並未受到應有的重視。大法官如果曾經篤實踐行憲法交付的任務，製造階級對立的退休金法制，老早被宣告違憲，也不會用實質歧視的差別標準審查公務員和勞工的相關法規；大法官如果能以身作則踐行正當法律程序，上行下效的普通法院，又何至於公信淪喪？

但審查大法官的專業門檻相當高，我國大法官採行不公開的書面審理程序，至今少少的幾次憲法法庭，幾乎都是行禮如儀而已；加上現行解釋文和解釋理由書的體例，幾乎都論理稀薄、只見結論。使得大法官的工作，像一種獨門秘笈，有著不可說的氣味。非但一般人，就是法律人，也往往覺得難以入門。

不公開的程序不利理解與學習，對大法官釋憲程序的陌生，使得大法官人選的審查，徒留形式。從我在二○○三年所接受的審查，到二○一六年十月的審查程序，立法院行使大法官同意權的審查表現，實在乏善可陳。直到去年看到黃國昌的表現，才終於感受到立法權的進步。

在立法院的詢答過程，不管是學理上的問題、法院實務問題，或司法行政上的問題，黃國昌的提問都能切中要害，很能辨識大法官被提名人的專業廣度與深度。淺白地說，他對於所面對的議題，很內行。

不由得期待二○一九年，能再度看到黃國昌行使新提名大法官的同意權。

稱職民意代表的條件

去年第一次司法院長提名消息揭露的第一時間，黃國昌所表達的不滿情緒，是我和許多法律人所共同擁有的；對某些委員會審查過程的程序瑕疵，黃國昌所表達的不滿情緒，雖然被許多人刻意做文章揶揄，但也表達了我和許多人的相同情緒；對前瞻條例的程序質疑，也是一樣；對涉及經濟結構的金融秩序管理和危及國家安全等弊案的強力追究，例如兆豐金、獵雷艦案，更是善盡了國會議員的職責，符合許許多多公民的期待。

一個稱職的民意代表，必須能敏銳察覺人民不能忍受的不公不義，更需要能不畏利害，在關鍵時刻挺身而出。前者需要同理心，經常更需要深厚的專業素養；後者需要正直和熱血，將近兩年的考驗，黃國昌證明他具備這兩個條件。

愛顧年輕世代的人才

對黃國昌的專業成長，我沒有貢獻，但很羨慕他的老師們；能有這樣勤勉認真的年輕世代掌管立法權、守護納稅人，我感到慶幸。

黃國昌一家三代長居汐止，汐止人能選出他為全國人民行使立委的職權，值得感謝。我因此願意和他的選民一起守護他，反對罷免黃國昌立委！