自由廣場》促轉勿成道德宣示

◎ 吳景欽

立法院通過促進轉型正義條例，為糾正威權統治時期的種種違反民主與人權的行為，邁入一大步。惟於規範內容極為粗糙下，就面臨難以實踐之危機。

促轉條例所指的威權統治期間為一九四五年至一九九二年，即從二戰結束到動員戡亂終止後一年。這裡會產生的疑問，即是為何未將時間往前到日治時代？或許可以解釋理由，除時間久遠外，還涉及類如二戰時的慰安婦或受強制勞動等，日本戰爭責任之問題。這牽涉複雜的國際關係與現實，恐無法靠國內法解決。

至於以動員戡亂終止後一年為斷點，亦有商榷之處。因對於威權體制、黨國不分、憲政秩序之破壞等等，果能因一道終止命令，即消失？如於一九九一年五月一日，動員戡亂時期明明已宣告終止，卻於幾日後，仍發生調查員以犯內亂罪入大學校園拘提學生之情事，其理由竟是組讀書會，研讀史明所著的台灣四百年史。又如過去的軍事審判權，乃被歸於統帥權之下，不僅無上訴權，判決亦須由司令核閱，如此充滿威權思想的審理結構，是造成類如江國慶冤罪的主因，卻要到一九九九年才轉型、二○一三年因洪仲丘案才消失。故促轉條例的威權統治期間，顯然忽略這些因素，以致未來，還得對如軍中的轉型正義，另立特別法為解決。

再來，於促轉條例第五條第一項，對於出現於公共建築或場所，有關紀念或緬懷威權統治象徵者，原則上應予移除或改名。惟會生問題的是，此處的公共建築或場所，到底可以涵蓋範圍有多廣？所謂中正紀念堂，固無庸論，但關於道路、學校等等是否包括，恐因法條未為列舉，勢必產生疑問。又法條雖明文必須移除或改名，卻又附加以其他方式處置之用語，這就給予主管機關，得以此來為緩拆、緩改，甚至不拆、不改的極大裁量空間。

最可議者是，促轉條例第六條第一項，雖明文轉型正義必須包括平復司法不法及對加害者的追究。惟關於此等程序的進行與審理結構，或者對加害者如何究責，甚至有無時效，尤其是刑法追訴權是否排除等等，於條例中完全未規定。凡此種種，就使促轉條例陷入虛無縹緲之中，致等同是種道德宣示。

（作者為真理大學法律系所副教授）