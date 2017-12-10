自由廣場》誰在一派胡言?

◎ 張昭仁

黃國昌開記者招待會指前金管會主委李瑞昌涉嫌協助「喬」慶富案的授信條件變更，並向地檢署舉發李瑞昌涉嫌圖利他人，讓慶富家從聯貸銀行中取回五．五億元，針對這項指控，李瑞昌也引同一份公文的第二頁中的簽名，並批示不用與第一銀行聯繫，指黃國昌一派胡言？從專業角度來看，誰在一派胡言？

根據李瑞昌的說法是慶富家向他抱怨金融法規有問題，造成廠商的困擾，為了解哪些金融法規有問題，才在主委室見慶富家，沒想到慶富家是在抱怨授信條件的問題，基於職權，金管會不能也不該介入銀行授信條件的變更，因此在會議紀錄第二頁批示免向第一銀行聯繫。李瑞昌說法有道理嗎？再細讀會議紀錄，金管會主委召集副主委、主秘、銀行局長，幾乎是金管會主管銀行的精英盡出，而慶富家談的是變更銀行授信條件，雖然最後李主委的簽示是不用與一銀再聯繫。慶富家拿到這個會議紀錄，會向銀行團作什麼解釋？慶富家有辦法讓李瑞昌「誤以為」是金融法規有問題而召開此會議，他不會拿這份「超級重量」的會議紀錄向銀行團施壓？讓銀行團「很樂意誤認」金管會的指示，五．五億新台幣就這樣被慶富家取走。金管會主委是部長層級，路人甲抱怨法規有問題，就找所有部會首長與他見面，合理嗎？會議中慶富家提出變更授信條件，李瑞昌都沒意識到後續問題的嚴重性嗎？這個像不像高雄銀行同意六個月短期借款轉增資，「誤以為」六個月後慶富沒有償還負債能力問題。慶富案中當年國防部、行政院、第一銀行、銀行團、李瑞昌都在「誤以為」，而人民幾十億、幾百億的錢就任由慶富家搬，真有那麼多「誤以為」嗎？誰在一派胡言不是很清楚了嗎？

另一個一派胡言的例子也是前金管會主委曾銘宗，這兩年爆發的重大金融弊案大都是在他任內發生，敗壞台灣金融綱紀，虧損人民公帑，從來沒看到他有一絲絲的歉意或檢討，還利用立委的位置，隨時大聲斥責別人。如果將曾銘宗的言行與金管會最近出手處罰中信金控、永豐金、上市公司內線交易及即將處罰的慶富案的銀行團，可以看出在曾主委之下，台灣金融紀律的敗壞，見諸他現在的言行，除了一派胡言，找不到更適切的形容詞。

每次看到這樣幾億、幾十億的被搬走，我都會想起從前一則不起眼的新聞，一位小公務員因為五十元的午餐費而被以貪污判刑，同一個台灣，為什麼會差這麼多？

（作者為會計師）