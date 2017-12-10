自由廣場》國民黨還要替蔣介石承擔罪責？

◎ 陳儀深

「促轉條例」通過以後引起討論，可惜諸多模糊焦點。事實上在還沒有促轉條例以前，文化部已經就中正紀念堂轉型啟動社會討論平台機制，民進黨作為立法院多數黨也可以提案廢止「中正紀念堂管理處組織條例」，是不為也非不能也。如今只是讓方向更為明確，讓所謂「框架立法」更為完備。

過去從國民黨執政的李登輝總統時代開始，就已經以「二二八事件紀念暨補償條例」（一九九五）、「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」（一九九八）進行轉型正義的工程，只是那種成立基金會接受申請、發放補償金的方式，只是行政處理而未觸及「司法不法」，且在追究真相部分只有受害者沒有加害者，很不究竟、常受詬病。如今通過的促轉條例「重中之重」其實是第六條，對於曾根據上述兩條例而受到補償、賠償等受難者，其「有罪判決暨其刑、保安處分及沒收之宣告，於本法施行之日均視為撤銷」，即塗銷前科紀錄，至於其他案件「經促轉會依職權或依當事人之聲請，認屬依本法應予平復司法不法之刑事有罪判決者」，應比照辦理，聲請人若被駁回而不服的話，還可以向高等法院及其分院設立之專庭提起上訴。

至於促轉會處理政治檔案或上述「司法不法」所必須擁有的權力，被國民黨質疑有破壞權力分立、有違法違憲之虞，由於促轉會委員的任命須經過立院同意，且有兩年的限期、必要時得延長，每次以一年為限，國民黨應不必多慮。

依筆者對二二八事件相關檔案的研究，過去常被忽視的「真相」之一是，一九四七年三月國民黨中執會（六屆三中全會）暨國防最高委員會，聽取閩台清查團劉文島的報告之後，通過臨時提案要將台灣行政長官陳儀「撤職查辦」，但蔣介石隨後依總裁特權打銷這項決議；對於台灣事件的善後，最重要的人事安排，陳誠和白崇禧、丘念台都有不同的建議，蔣介石偏偏獨排眾議，拔擢高雄要塞司令彭孟緝為台灣全省警備司令，眾所周知，彭孟緝此後飛黃騰達、在後來五○年代的白色恐怖期間更是殺人無數。

真相雖然不一定帶來和解，但是今日的國民黨若能認養上述的真相，承認當年所犯的過錯，承認蔣介石當年決定的善後措施專斷魯莽、不顧台人的感受，就不要替蔣介石承擔罪責了吧！今日台灣社會對於轉型正義的談論和追求，背後其實有一種善意，就是在檢討過去之後、不分藍綠「我們都是同一國的」，否則若是不清算過去的不義，繼續在外來本土、殖民乃至敵我的是非中爭辯，如何有團結共識的可能？

（作者為財團法人二二八基金會董事）