自由廣場》如果私校變成長照村…

◎ 黃榮文

行政院日前通過「私校轉型退場條例」，要求私校停辦後、解散前，得轉型為其他教育階段學校，或改辦其他教育、文化、社福事業。筆者認同政府基於人性考量，預留此一轉型退場空間，但建議應對轉型計畫嚴加審核，甚至有計畫的監督輔導，創造「三贏」契機。

何謂三贏？即政府解決燙手山芋並實現對人民的承諾，私校董事又能繼續經營其事業，而許多百姓更能因此而受益。但如何做到？蔡政府念茲在茲的長照2.0計畫，正符合前述的「社福事業」項目，應可列為私校轉型的首選。

一所學校（尤其是大學）裡動輒數百間教室、研究室、辦公室及實驗室等校舍，更有宿舍、會議廳、交誼廳、大禮堂、視聽中心、電腦教室、圖書館、健身房、運動場（甚至游泳池）、醫護室、餐廳、福利社（甚至超商進駐）、停車場等。如將這數百間校舍改裝成可住宿的房舍，則整個校園就是一個大型社區，正是實現長照的絕佳場所，政府也無需絞盡腦汁尋覓場地，只需花幾個月時間將校舍改裝。

例如，一間原本使用於上課的教室，如適當隔間並增加衛浴設備、廚房、客廳等，即可作為夫妻可以入住的單房公寓，或是兩間單人的套房公寓。如果收費便宜、政府另外還有補助，相信很多單身或子女無法就近照顧的退休人士（不論是否自有房子、身體是否健朗），均將樂於入住如此生活機能便利，環境優美，交通便捷的長照社區。

筆者數年前自助旅行紐西蘭，在首都威靈頓的咖啡館裡遇到一對退休夫婦，聊天提及他們住在所謂的退休村（Retirement Village）裡，只需負擔低額費用，政府有相對補貼。在退休村裡三餐有人照應，不想搭伙時亦可自由外出用餐；如遇身體不適，緊急按鈕一按，便有醫護相關人員前來探望處理，無須子女操心，快意退休生活。這也是此一「建議私校轉型成為長照村」的發想來源。

目前蔡政府對長照2.0的推行，大多結合醫療院所，針對失智及失能長者提供安養照護；而對於住宿型長照服務，建議可趁此私校轉型退場時機擴大辦理，還能提供照顧服務員的就業機會，一舉數得。

（作者為彰化師大兼任教授）