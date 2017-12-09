社論》不是清算鬥爭而是真相和解

立法院5日三讀通過促進轉型正義條例草案，民進黨立法院黨團立委在三讀通過後齊聚議場，慶祝轉型正義即將獲得落實。（記者朱沛雄攝）

立法院週二院會三讀通過「促進轉型正義條例」，由行政院下設「促進轉型正義委員會」，其五大任務分別是：開放政治檔案；清除威權象徵、保存不義遺址；平復司法不法、還原歷史真相，並促進社會和解；不當黨產處理及運用；其他轉型正義事項。此一國人期盼已久的立法，卻遭「黨國附隨」群起質疑，所謂冤冤相報、清算鬥爭、大中小學改名擾民、新台幣更換傷財，不一而足。

其實，民進黨所推動的轉型正義，嚴格來說並不是清算鬥爭，而是真相和解。換言之，並不是要把所有的附隨者繩之以法，而且無限期地追究到底；相反地，比較傾向是查明真相，必須負責者應該真誠認錯道歉，並協助促使歷史真相之見光，以此寬慰受害者並獲得原諒，從而雙方在真相的照明下完成和解，大家一起放下沉重包袱，共同開創一個足以彌補過去缺憾的未來。但台灣的對立氣氛猶存，「促進轉型正義條例」比起戰後德國追究納粹，實在是溫和到令人不得不懷疑會有多少成效。

有些威權餘部至今頑抗到底，談到轉型正義便無所不用其極地將之扭曲為清算鬥爭，而且把轉型正義牽拖一大堆經濟成本的歪理，換鈔票、換路名、換校名等等花錢擾民的指控，似乎意在將轉型正義污名化為類似中國文革的清算鬥爭。其實，根本沒有人想對他們清算鬥爭，「促進轉型正義條例」的本質也不在此。他們這種心態所流露的，或許就是執迷於過去迫害他人的黑暗之心，所以至今仍妄想他人會以同樣的黑暗之心進行報復。實際上，台灣社會的善良，遠遠超乎他們的想像。

此外，他們一直把轉型正義往清算鬥爭論述，似乎還有一個不願為人所知的意圖，那就是，他們打從心底根本不想讓真相浮顯，根本不想認錯道歉，根本不認為低端的被害者有資格跟高端的他們和解。「我們是統治者，你們是被統治者」，這樣的關係是不容倒置的，如果民主要倒置這種關係，他們寧可投靠宿敵以確保這種上下隸屬關係。當然，在台灣社會這種人已經不多了，只是他們盤踞在關鍵權力部門，所以還能藉機發揮混淆視聽作用。

此所以，「促進轉型正義條例」千呼萬喚出爐了，大家也不能誤以為從此正義獲勝、邪不勝正了。一年多來，當年的藍色黨國附隨，改頭換面為紅色黨國附隨：不再反共要促統，不能說中華民國的存在，中華民國今日還能存在都是靠中國共產黨，胡言亂語令人頭昏眼花。那些人從藍色黨國附隨無縫接軌到紅色黨國附隨，不僅心中毫無在台灣真相和解的懸念，甚至還寄望紅色黨國再征服台灣，讓台灣的民主自由人權悉數歸零，以便他們繼續以新黨國附隨之姿凌駕台灣。

以故，轉型正義對他們手軟，等於是對正義的殘忍。追討不當黨產，盤點附隨組織，至今仍遭黨國附隨負隅頑抗；少數別有用心者利用年金改革，死命動搖軍公教對國家政府的忠誠；更不要說，司法碰到馬英九就轉彎。至於那些擺出「中正捍衛隊」姿態者，認同早已「身在曹營心在漢」了，萬一哪天真的兩岸同屬一中，恐怕也會是這批人最早跳出來高喊「去蔣」，以向紅色黨國爭取立功表現吧。納粹的附隨沒有另一個納粹得以庇護，黨國的附隨卻有另一個黨國得以寄生，與德國不同的情境，乃是台灣的挑戰。

最重要的，國人要有一種認識高度，台灣清除威權象徵與結構，乃是邁向正常國家的療程。台灣沒選擇清算鬥爭的路數，而選擇真相和解的途徑，那就要讓真相盡其可能地水落石出，當過去的黨國附隨面對陽光脫胎換骨為民主公民，我們的國家才有機會加速和解，歷史的傷口才會綻放出芬芳的鮮花。至於繼續毀棄、損壞或隱匿真相憑據者，若不克摘奸發伏依法科刑，或只能透過一次次的民主洗禮讓他們沉默消失。也許，沉默消失，乃是清算鬥爭、真相和解之外的第三條路。只不過，要防止他們的迷夢藉由紅色黨國捲土重來。