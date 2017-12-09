自由廣場》美日啟動減稅戰

◎ 黃麒儒

美國總統川普的大減稅稅改已經啟動，這個大減稅方案，在美國的參眾二院則是通過各自的版本，雖然有些差異，例如企業課稅改屬地主義，防止稅基流失太多的作法則各有不同，但這些都只是二院共和黨版本中的細節，只要喬定即可，方向是不會變的：企業減稅、個人所得稅制簡化、減免中產階級稅負等。

從川普的大減稅，可以看出美國接下來的經濟戰略目標也已訂好，那就是，美國投資優先、吸引資金回國、回復美國中產階級的往日榮景等。無獨有偶，美國剛出手，日本國會也跟著提出降稅提案，但降低企業稅的條件是綁定企業投資、加薪，以及在職教育等。

全球經濟規模最大與第三大的國家，占四．五億人口的經濟區，已經啟動減稅戰爭，加上日本二○一二年就啟動的弱勢日圓政策，這對亞洲的產業鏈競爭國，如韓國、台灣、新加坡等，都給予強大的壓力，我們郭台銘董事長買日本公司、投資美國設廠，就是非常明顯的例子，在這些壓力下，台灣的稅改是否要像此前這些提案，只專注於國內的股利所得議題，而不趁稅改一次考慮給產業誘因，學習美日以企業的差別稅率，加強把資金引入新興的微型企業、中小型企業投資，那在這波新的國際競爭戰中，恐怕我們起跑點就輸人一截了。（作者為大學經濟系兼任助理教授）