自由廣場》高端外配 低端外配

◎ 陳禹瑄

陸委會說要再放寬中國配偶來台灣的門檻，請問政府對東南亞裔的親屬何時要放寬？

也許有人會講，中國配偶的親屬來台，也很麻煩。但是不要忘記，中國是敵國不講，中國人本身對台灣的態度，就不會跟來自東協十國的人一樣。一個認為台灣是外國，有專業知識的印尼、菲律賓、馬來西亞知道台灣南島語族是他們的發源地，馬來西亞有許多福建語歌唱節目的歌曲和電視節目都是「Made in Taiwan」。我的馬來西亞印度裔朋友，就常常看我們的八點檔。但是中國人以天朝之姿態來到台灣，從組織政黨擴張勢力，到加入暴力組織擾亂台灣民主，比方親中的中國生產黨、中華愛國同心會等，幾乎都有他們的影子，難道不應該謹慎嗎？當然也許有人要反駁我說，這些都是個案，不可以一竿子打翻一船人，那為什麼唯獨中國人有這個問題？為什麼越南、印尼和菲律賓等幾乎都是心存感恩的居多，而中國已經不用放棄國籍只要放棄戶籍，還要求要從六年的居留變成四年？他們自始至終都認為台灣一定要對他們比對別的國家特別，因為「兩岸一家親」，如果組黨是個案，那出來抗議居留期限總不是個案了。

再者，以目前的標準，中國配偶只需要在台戶籍謄本、身分證、親屬關係證明、保證人身分證、保證書，但是菲律賓、印尼、越南等需要財力或工作證明不說，還要額外付一筆簽證費用，印尼和越南也要親屬證明。像我一個柬埔寨朋友他來台已經十年了拿不到身分證。如果是因為治安或國安因素，那中國配偶家屬應該要嚴上加嚴，怎麼可以放寬？還是說中華民族比較高級，東南亞比較低級？

（作者為中研院助理）