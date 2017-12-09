自由廣場》政府喊窮 企業滿手現金

◎ 魏思源

《日經亞洲評論》報導，因日本政壇人士試圖透過課稅方式，懲罰囤積現金的企業，使得現金充沛的日本企業終於開始設法花錢，包括增加投資生產設備並替員工加薪。

企業大量囤積現金的現象，台灣亦不遑多讓。翻開國內上市櫃公司的財報來看，大家可能會嚇一跳，因為相對於「政府一路喊窮」，台灣的大企業現在可說是滿手現金，且幾乎已經到了台灣錢淹腳目的情況；有媒體估算過，台灣前十大科技公司，財務報表帳上現金及約當現金加總起來就超過一．八五兆元，相當於台灣中央政府一年的總預算。

當企業持續儲存保留盈餘，擁有的現金和存款依舊很多，這麼一來，不僅利益無法分配在投資或人事費用上，金錢更只會流向部分的人和企業，導致少數幾個百分比擁有極高所得而造成的「財富集中化」，擴大社會貧富差距。根據《天下雜誌》指出，台灣前一％富人佔全台十四％的財產，前五％富人則佔三十一％。

如果這些企業能夠降低過度儲蓄，增加資本投資，將利益分配在提升勞動條件和員工薪資上，勢必可刺激民間消費，台灣經濟也將因此受益，可能成為台灣走出通縮的催化劑。當然這仍得實際藉由政府改善國內環境，增加投資機會，並務實地透過課稅手段，懲罰囤積現金的企業，或至少不給予租稅優惠等各種獎勵補貼，亦即胡蘿蔔加大棒雙管齊下。

（作者從事資訊業）